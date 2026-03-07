Bắt giữ đối tượng đâm chết người vì không xin được tiền

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp đại diện Viện KSND cùng cấp dẫn giải 2 đối tượng đến hiện trường để tiến hành thực nghiệm điều tra, đồng thời đấu tranh xét hỏi, thu thập chứng cứ có liên quan, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa dẫn giải hai đối tượng đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.

Như Báo CAND đã thông tin, rạng sáng 5/3, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên lề phố Lương Định Của, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trên cổ nạn nhân có vết thương chảy máu. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của người dân ở gần hiện trường cho thấy, khoảng 1h37’ sáng cùng ngày, người đàn ông này ngã gục xuống lề phố với nhiều dấu hiệu bất thường.

Con dao đối tượng Trần Thiều Hoài Bảo sử dụng gây án.

Từ kết quả khám nghiệm, điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ việc là Trần Thiều Hoài Bảo (SN 2010, trú tại phường Tây Nha Trang) và Nguyễn Huy Vũ (SN 2009, trú tại phường Nha Trang).

Hai đối tượng khai nhận trong lúc đang đi xe máy trên đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang vào khoảng 1h35’ sáng 5/3, thì gặp ông P.V.C đi bộ ngược chiều. Bảo và Vũ đón đầu xin tiền nhưng bị từ chối nên xảy ra cãi vã. Sau đó Bảo đã lấy con dao mang theo đâm ông C tử vong.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định Trần Thiều Hoài Bảo đã gây án giết người, còn hành vi của Nguyễn Huy Vũ đang tiếp tục được đấu tranh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn