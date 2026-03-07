Thủ tướng yêu cầu không để thiếu xăng dầu, điện

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý sâu sắc về các vấn đề chính sách then chốt để Việt Nam đạt tăng trưởng từ 10% trong năm 2026, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; các phương án ứng phó rủi ro từ bên ngoài, đảm bảo an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng ổn định, nhất là các kịch bản cụ thể ứng phó tác động từ xung đột Trung Đông, biến động giá dầu; kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy xuất khẩu, giải ngân đầu tư công...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng từ 10%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Nêu các nhóm giải pháp cụ thể, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, tháo gỡ khó khăn liên quan đến năng lượng.

Qua ý kiến của các đại biểu, khái quát các giải pháp tổng thể, Thủ tướng nêu rõ, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải quyết liệt, chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và 9 nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển đất nước nhanh, bền vững, trong kỷ nguyên mới, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trong điều kiện chịu tác động từ các cú sốc bên ngoài.

Theo Thủ tướng, cần đánh giá đúng bản chất các diễn biến hiện nay trên thế giới, tác động tới những vấn đề lớn như năng lượng; điều hành kinh tế vĩ mô; sản xuất kinh doanh, sinh kế của người dân; quan hệ với các nước lớn; logistics.

Từ đó, nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; càng khó khăn, thách thức càng phải giữ vững bản lĩnh, bình tĩnh, sâu sát, kịp thời và có tư duy, cách tiếp cận, phương pháp luận đúng, phù hợp để xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái.

Vừa có giải pháp trước mắt, vừa có giải pháp lâu dài; vừa có giải pháp vĩ mô, vừa có giải pháp vi mô; vừa huy động nguồn nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, kết hợp với ngoại lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

Toàn cảnh phiên họp.

Khái quát các nhóm giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, tháo gỡ khó khăn liên quan đến năng lượng

"Giao Bộ Công Thương và các Tập đoàn lớn tháo gỡ một loạt vấn đề liên quan đến năng lượng. Đây là cơ hội để chúng ta chuyển đổi. Chuyển đổi năng lượng xanh là rất quan trọng. Năng lượng gió và mặt trời và điều chỉnh chính sách để thu hút cái đầu tư. Từ đó có giải pháp trước mắt và giải pháp lâu dài, vừa có cái giải pháp về vĩ mô và vi mô, giải pháp huy động nguồn lực bằng nội lực là cơ bản, là chiến lược, là lâu dài, là quyết định với kết hợp ngoại lực”, theo Thủ tướng.

Thủ tướng cũng đề nghị ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô; đặc biệt chú trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả phù hợp với thực tiễn; ổn định tỷ giá, lãi suất, nâng cao dự trữ quốc gia; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm; phải tăng thu, tiết kiệm chi, khuyến khích sản xuất kinh doanh, cân nhắc xây dựng, triển khai gói kích cầu nếu cần thiết; tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy đầu tư công, thu hút đầu tư chọn lọc; huy động nguồn vốn từ nhân dân; sử dụng hiệu quả nguồn vốn đã có; khai thác hiệu quả nguồn lực trong nước (con người, tài nguyên, văn hóa); rà soát chính sách thuế, phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Thủ tướng đặt biệt nhấn mạnh tinh thần tự chủ chiến lược: “Tự chủ về chiến lược trước hết là phải phấn đấu tự chủ về năng lượng, tự chủ về nguồn lực của quốc gia, từ đó phân cấp, phân quyền cho các địa phương. Các bộ các ngành cũng phải tự chủ chiến lược thì cả quốc gia mới tự chủ được. Các bộ, ngành phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cả địa phương nữa để xây dựng tự chủ chiến lược cho mình liên quan đến năng lượng, liên quan đến nguồn lực gồm nguồn lực tài chính và con người”.

Thủ tướng đề nghị tập trung xử lý các dự án tồn đọng, tháo gỡ vướng mắc cho hộ kinh doanh; các điểm nghẽn về đất đai, điện, tài nguyên; huy động đầu tư toàn xã hội tăng khoảng 5% so với năm 2025; đẩy mạnh đầu tư công, đưa hệ số ICOR xuống khoảng 5. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định con người là trung tâm, chủ thể, là nhân tố quyết định vận mệnh đất nước, quyết định chuyển đổi, khuyến khích sáng tạo, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kiến tạo, khuyến khích đổi mới sáng tạo; giảm chi phí đầu vào cho người dân, doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, sản phẩm và nền kinh tế.

Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, tập trung phát triển trí tuệ nhân tạo trên cơ sở dữ liệu của cả nước và các bộ ngành, địa phương, đơn vị. Phát triển nhà ở xã hội với hạ tầng, các thiết chế đầy đủ, đồng bộ, sáng - xanh - sạch - đẹp, tăng nguồn cung để giảm giá thành nhà ở. Đối với chính quyền địa phương phải chủ động, tích cực hơn nữa, loại bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại, xin cho; nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Tác giả: Lại Hoa

Nguồn tin: Báo VOV