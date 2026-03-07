"Bóng hồng" duy nhất tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

Trong số những thanh niên viết đơn tình nguyện năm nay, câu chuyện của Bùi Thị Quỳnh, nữ cử nhân tốt nghiệp khoa Quản lý giáo dục, Trường Đại học Vinh để lại nhiều ấn tượng đẹp. Sau khi tốt nghiệp loại Khá năm 2025, Quỳnh trở về quê và đi dạy tiếng Trung tại một số trung tâm giáo dục. Tuy nhiên, khi được Công an xã Quế Phong tuyên truyền về nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND), cô gái ấy quyết định rẽ hướng, viết đơn tự nguyện thực hiện nghĩa vụ và may mắn trúng tuyển.

Bùi Thị Quỳnh (người đứng giữa) trong lễ tốt nghiệp Đại học

Được biết, Quỳnh sinh ra và lớn lên ở xã Quế Phong, một xã miền núi rẻo cao của tỉnh Nghệ An, nơi đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh, trật tự vẫn còn những yếu tố phức tạp… Dù đã tốt nghiệp một trong những trường đại học có tiếng của khu vực Bắc Trung Bộ nhưng em lại mong muốn trở thành chiến sĩ CAND.

Quỳnh là con thứ hai trong gia đình thuần nông có ba anh chị em, sau Quỳnh còn có em trai đang là sinh viên đại học. Tự hào gia đình truyền thống cách mạng, lại có cha tham gia lực lượng an ninh cơ sở, Quỳnh nhận thức rõ được trách nhiệm cống hiến cho Tổ quốc, thông qua thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Đây là cơ hội để em rèn luyện, trau dồi kỹ năng sống trong môi trường kỷ luật.

Nữ cử nhân Bùi Thị Quỳnh khoác lên mình màu áo chiến sỹ CAND

Bùi Thị Quỳnh chia sẻ: “Ban đầu em có một chút lo lắng vì sắp phải xa gia đình, sống một cuộc sống mới, môi trường mới và thử thách phía trước. Tuy nhiên, được gia đình ủng hộ cùng với sự quyết tâm và tinh thần học hỏi của bản thân, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Hình ảnh “bóng hồng” duy nhất Nghệ An lên đường nhập ngũ không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là thông điệp đẹp về trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ hôm nay. Khi Tổ quốc cần, không phân biệt nam hay nữ, mỗi người đều góp sức mình bằng những hành động cụ thể.

Thượng tá Đinh Anh Dũng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026, tuyển chọn được 366 công dân nhập ngũ (365 nam, 01 nữ), trong đó 13 công dân có trình độ đại học (chiếm 3,55%), cao đẳng 12 công dân (chiếm 3,4%); trung cấp 07 công dân (chiếm 1,7%), 12 công dân là đảng viên.

Tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia vào lực lượng Công an năm 2026 cao hơn so với các năm trước. Đây là điều đáng mừng, phản ánh chất lượng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tiếp tục được nâng lên; đồng nghĩa với việc chủ trương, chính sách xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Thượng tá Đinh Anh Dũng chia sẻ thêm.

Tác giả: Cao Loan

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn