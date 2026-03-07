Kết quả SLNA 1-0 Hải Phòng: Chiến thắng nhờ tận dụng tốt sai lầm

SLNA giành trọn 3 điểm trên sân nhà - Ảnh: Đức Cường

Bàn thắng

SLNA: Dale Moore (48’)

Hải Phòng xếp trên nhưng SLNA đang có phong độ khá ổn dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn. Chơi trên sân nhà trước một đối thủ không quá xuất sắc như Hải Phòng là cơ hội tốt để đội bóng xứ Nghệ hướng đến chiến thắng, qua đó, xa dần nhóm "cầm đèn đỏ". Vì thế, SLNA nhập cuộc rất quyết tâm. Dù vậy, Hải Phòng không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. SLNA chiếm thế chủ động hơn nhưng Hải Phòng đã chơi tỉnh táo, bình tĩnh hóa giải các phương án tấn công của đội chủ nhà. Trong 45 phút đầu tiên, đoàn quân của ông Văn Sỹ Sơn tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn nhưng không thể xuyên thủng lưới Hải Phòng. Đội khách cũng có vài tình huống cảnh báo hệ thống phòng ngự của chủ nhà nhưng không thể ghi bàn.

Ngay đầu hiệp 2, SLNA đã tận dụng sai lầm trong hệ thống phòng ngự của Hải Phòng để vươn lên dẫn trước. Dale Moore là tác giả của bàn thắng khai thông thế bế tắc cho đội nhà. Trong tình huống này, trung vệ Tiến Dụng chuyền về không đủ lực cho thủ môn Đình Triệu để Dale Moore lướt tới và kiểm soát được trước khi dễ dàng đưa bóng vào lưới. Sau bàn thua, Hải Phòng đẩy mạnh tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm kiểm soát bóng có phần nhỉnh hơn, tạo được áp lực lớn hơn về phía cầu môn của SLNA.

Dale Moore ghi bàn duy nhất của trận đấu

Dù vậy, các chân sút của Hải Phòng tỏ ra nóng vội trong các pha hãm thành nên ở những pha bóng quyết định lại không chính xác trong các tình huống xâm nhập vào vòng cấm của SLNA. Khi mọi công đoạn đã hoàn chỉnh thì thủ môn SLNA lại là lực cản đáng ngại để Hải Phòng làm rung lưới của chủ nhà. Điển hình như ở phút 68, Camilo tung cú sút trực diện rất tinh tế nhưng thủ môn Văn Bình đã xuất sắc cản phá.

Về phần mình, SLNA chơi phản công một khi giành lại được bóng. Tuy vậy, các pha lên bóng của chủ nhà lại thiếu đi sự mạnh mẽ và nhanh nhẹn cần thiết của những tình huống phản công nên gần như không thể gây được khó khăn nào đáng kể cho thủ môn ĐìnhTriệu. Chung cuộc, SLNA thắng với tỷ số sát nút 1-0.

Đội hình xuất phát

SLNA: Văn Bình, Xuân Bình, Văn Khánh, Dale Moore, Mạnh Quỳnh, Thanh Đức, Bá Quyền, Văn Lương, Khắc Ngọc, Olaha, Garcia.

Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dụng, Trung Hiếu, Mạnh Dũng, Nhật Minh, Hoàng Nam, Hữu Sơn, Soares. Tagueu, Việt Hưng, Fletcher.

Tác giả: Hồng Quảng

Nguồn tin: bongdaplus.vn