Trường mầm non học phí đắt đỏ lên tiếng khi bị kiểm tra và bị phụ huynh tố bớt xén khẩu phần ăn

Trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân phường Trường Vinh đã thành lập đoàn kiểm tra công tác bán trú tại Trường Mầm non Maple Bear Arita UFO, tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An và một số trường khác trên địa bàn.

Trường Mầm non Maple Bear Arita UFO (Nghệ An). Ảnh: Quốc Huy

Kết luận ban đầu của phường Trường Vinh cho biết, khẩu phần ăn tại Trường Mầm non UFO có tỷ lệ giữa các chất chưa cân đối, chất béo thấp, bột đường cao. Số lượng bữa ăn còn chưa đảm bảo theo quy định. Trường cũng chưa công khai được định lượng thực phẩm của trẻ và của giáo viên.

Đoàn kiểm tra đánh giá việc đảm bảo vệ sinh trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ chưa đảm bảo. Quy trình một chiều của bếp thực hiện chưa đảm bảo, còn lộn xộn.

Một số nhân viên nhà bếp không đeo khẩu trang khi làm việc, vẫn còn nhân viên nhà bếp chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ, trong khi kho chứa thực phẩm sắp xếp chưa khoa học. Phụ huynh không được tham gia lựa chọn nhà cung ứng, nhà trường cũng chưa quyết toán tiền ăn trong ngày.

Đặc biệt, về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra phát hiện một số bát đựng thức ăn cho học sinh vệ sinh chưa sạch, còn bám tinh bột. Việc lưu mẫu thức ăn còn không đầy đủ, không đảm bảo đúng quy định.

Phụ huynh cho rằng thực phẩm nhập về chưa đúng số cân theo quy định. Ảnh: HQ

Những hình ảnh đoàn kiểm tra ghi nhận, chỉ ra tại trường mầm non này. Ảnh: QH

Giám đốc điều hành nhà trường lên tiếng...

Liên quan sự việc trên, ông Trần Thanh Thịnh - Giám đốc điều hành Trường Mầm non Maple Bear Arita UFO đã có văn bản gửi phụ huynh đại diện Hội phụ huynh cùng toàn thể phụ huynh nhà trường.

Cụ thể, sau khi sự việc một số đồ dùng phục vụ công tác bán trú, sau thời gian sử dụng không sạch sẽ để đáp ứng công việc, cũng như công tác vận hành của bếp trưởng, tổ bếp về công tác vệ sinh. Ban quản trị cũng như Ban giám hiệu nhà trường nghiêm túc nhìn nhận sự việc, nhận lỗi về công tác quản lý, giám sát không tốt để xảy ra sự việc làm mất niềm tin của phụ huynh với nhà trường.

"Với trách nhiệm là giám đốc điều hành cũng như ban giám hiệu nhà trường, xin được gửi lời xin lỗi đến quý phụ huynh vì những vấn đề về vệ sinh và công tác bán trú. Và trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu, đặt an toàn, sức khỏe của các con lên hàng đầu" - thông tin đến quý phụ huynh.

Bữa ăn được nhà trường chuẩn bị cho các em học sinh ở ngôi trường này. Ảnh: Quốc Huy

Cũng theo ông Thịnh, để khắc phục những hạn chế được các cơ quan chức năng chỉ ra, nhà trường sẽ tăng thêm 1 cán bộ có chuyên môn về công tác dinh dưỡng, thêm 1 cán bộ giám sát công tác tiếp nhận thực phẩm, khối lượng, chất lượng thực phẩm cũng như giám sát toàn bộ công tác vệ sinh khu vực bếp ăn và công tác bán trú. Bổ sung thêm 2 phụ bếp để đảm bảo đủ số lượng, bên cạnh đấy sẽ sàng lọc các nhân viên không đáp ứng tiêu chuẩn và cho tiến hành thay thế, bổ sung.

Cùng với đó, nhà trường sẽ thay thế toàn bộ đồ dùng cho công tác bán trú, thực hiện bếp một chiều (như yêu cầu của phụ huynh).Về phương án tổ chức bữa ăn bán trú nhà trường đưa ra phương án tổ chức tại bếp của nhà trường nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn và cũng là trách nhiệm của nhà trường.

Theo ông Tịnh, liên quan đến hồ sơ pháp lý và nguồn gốc thực phẩm, nhà trường đã tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến đơn vị cung ứng thực phẩm, đồng thời trực tiếp kiểm tra, giám sát chất lượng thực phẩm đầu vào cũng như việc giao, nhận và xuất kho thực phẩm

Trong khi đó, nhà trường sẽ thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày theo đúng quy định về an toàn thực phẩm. Mẫu thức ăn được bảo quản đúng điều kiện, thời gian lưu mẫu đảm bảo phục vụ công tác kiểm tra khi cần thiết.

"Nhà trường ghi nhận mong muốn chính đáng của phụ huynh trong việc được tham gia giám sát công tác bán trú. Mọi ý kiến của phụ huynh đều được nhà trường tiếp thu trên tinh thần xây dựng, hợp tác vì lợi ích chung của học sinh", ông Thịnh thông tin.

Lãnh đạo nhà trường cũng sẽ tiếp tục rà soát quy trình quản lý bán trú, đồng thời điều chỉnh, phân công nhiệm vụ rõ ràng, nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận liên quan.

Giáo viên và học sinh tại trường. Ảnh: Quốc Huy

Các giáo viên hỗ trợ cho các trẻ trong bữa ăn ở trường. Ảnh: Quốc Huy

Nhà trường cam kết duy trì việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại phát sinh và báo cáo kết quả thực hiện tới phụ huynh.

Trước những thông tin trên, phụ huynh đã yêu cầu đối thoại, đồng thời yêu cầu giải thích trước dấu hiệu bớt khẩu phần ăn của trẻ. Tuy nhiên, nhà trường chưa có câu trả lời cụ thể cho phụ huynh về vấn đề này.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Thanh Thịnh - Giám đốc điều hành Trường Mầm non Maple Bear Arita UFO khẳng định, nhà trường hoàn toàn không có việc bớt xén trong khẩu phần ăn của trẻ.

Thực phẩm tươi sống được nhập mỗi ngày 2 lần, lần một vào lúc 5 giờ 30 phút để chuẩn bị ăn sáng. Lần hai được nhập vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày.

"Thực phẩm được nhập lần 1 để chuẩn bị buổi ăn sáng. Lần hai là để cân đối số lượng học sinh đi học trong ngày, sau đó mới tính toán lượng thực phẩm để nhập về trường. Tất cả nguồn thực phẩm nhập về đều được báo lên phần mềm quản lý. Hoàn toàn không có việc bớt xét khẩu phần ăn của con trẻ" - ông Thịnh cam kết.

Bên trong Trường Mầm non Maple Bear Arita UFO ở Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Thông tin cho biết, Trường Mầm non Maple Beat Arita UFO có 110 giáo viên, với 26 lớp. Số lượng học sinh là 427 học sinh, ngày (7/3) có 377 em đi học. Hệ 1 có học phí 6,8 triệu đồng/tháng và hệ 2 là 3,8 triệu đồng/tháng.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn