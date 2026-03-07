Đắk Lắk: Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm người phụ nữ khuyết tật

Ngày 7-3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đình Khánh (38 tuổi, ngụ xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Cơ quan điều tra bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Khánh

Theo kết quả điều tra ban đầu, Khánh đến Đắk Lắk làm thuê cho một người dân ở xã Ea Nuôl. Trong quá trình sinh sống tại đây, Khánh biết nhà bên cạnh có chị H. (31 tuổi) bị khuyết tật, hạn chế về khả năng nhận thức.

Sáng 1-11-2025, Khánh đến gia đình này giúp mổ heo. Trong lúc phụ giúp, lợi dụng những lúc vắng người, Khánh đã dùng tay sờ soạng vào các bộ phận của cơ thể chị H.

Đến trưa cùng ngày, Khánh được gia đình chị H. mời ở lại ăn nhậu. Sau khi ăn nhậu, Khánh thấy chị H. đang nằm một mình trong phòng nên đã lẻn vào rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trong lúc Khánh đang thực hiện hành vi đồi bại thì cha của chị H. phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao động