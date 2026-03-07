Bà Lê Thị Thủy làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Trước đó ba ngày, Bộ Chính trị điều động bà Lê Thị Thủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Thủy cho biết sẽ nỗ lực tiếp nối và phát huy những kết quả mà các thế hệ cán bộ hội và phụ nữ cả nước đã đạt được, đồng thời đề cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, tập trung chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Bà Lê Thị Thủy phát biểu nhậm chức, chiều 6/3. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bà Lê Thị Thủy 62 tuổi, quê Nghệ An; thạc sĩ Luật học, cử nhân Luật; Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa 12-14.

Bà bắt đầu công tác năm 1986 với vai trò giảng viên Trường Hành chính Nghệ An, sau đó chuyển sang lĩnh vực thanh tra và kiểm tra của Đảng tại địa phương. Trong nhiều năm công tác ở Nghệ An, bà đảm nhiệm các vị trí như Phó chánh Thanh tra tỉnh, Phó bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên, Phó chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh. Quá trình công tác chủ yếu gắn với lĩnh vực kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác xây dựng Đảng.

Cuối năm 2010, bà được điều động ra Trung ương giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ. Trong hơn 6 năm công tác tại đây, bà phụ trách giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra khu vực 2; công tác báo chí, tuyên truyền; vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành thanh tra; đồng thời theo dõi các lĩnh vực công nghệ thông tin, kế hoạch và tài chính của cơ quan. Sau đó bà được phân công làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Giữa năm 2019, Bộ Chính trị luân chuyển bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, nay là tỉnh Ninh Bình. Trong 6 năm đứng đầu địa phương, bà phụ trách công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức bộ máy của tỉnh.

Từ tháng 2/2025, bà giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 tháng 1/2026, bà Lê Thị Thủy tái cử Ủy viên Trung ương Đảng. Ngày 3/3/2026, Bộ Chính trị điều động bà giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Bà nhận nhiệm vụ Chủ tịch trong bối cảnh Hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới; phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình và tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Hội cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thích ứng với những yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Tác giả: Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net