Lũ lụt gia tăng nghiêm trọng, Thái Lan đẩy mạnh sơ tán và cứu hộ tại tỉnh Songkhla

Tỉnh trưởng tỉnh Songkhla Rattasart Chidchoo ngày 23/11 đã chủ trì cuộc họp với Trung tâm Chỉ huy phòng chống thiên tai của địa phương nhằm triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp trước tình trạng lũ lụt tiếp tục xấu đi nhanh chóng.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ tại tỉnh Songkhla. Nguồn: The Nation

Tính đến ngày 23/11, tình trạng lũ lụt nghiêm trọng đã lan rộng ra 16 huyện và ảnh hưởng tới hơn 465.000 người dân tại tỉnh Songkhla. Hơn 600 héc-ta lúa và nông sản tại địa phương cũng bị hư hại. Riêng tại huyện Hat Yai, gần 250.000 người bị ảnh hưởng, trong đó rất nhiều người dân và du khách đang bị mắc kẹt trong các khu vực ngập nặng và đã bị cắt điện nhằm đảm bảo an toàn. Đáng lo ngại, Trung tâm Khí tượng địa phương dự báo rãnh gió mùa mạnh sẽ tiếp tục gây mưa lớn đến rất lớn cho đến ngày 25/11, khiến tình hình lũ lụt có thể trầm trọng hơn.

Trước tình hình trên, Tỉnh trưởng tỉnh Songkhla đã chỉ đạo thành lập Trung tâm chỉ huy ứng phó thiên tai ở Hat Yai do một Phó tỉnh trưởng phụ trách, trực tiếp chỉ đạo công tác sơ tán, cứu hộ. Các trang thiết bị, phương tiện, nhất là xe quân sự gầm cao, xuồng cứu hộ và máy bơm công suất lớn được huy động bổ sung khẩn cấp từ các tỉnh lân cận. Tính đến ngày hôm qua, hơn 80 máy bơm công suất lớn đã được lắp đặt tại địa phương nhằm đẩy nhanh quá trình tiêu thoát nước cho các khu dân cư trọng điểm. Văn phòng hành chính tỉnh Songkhla được giao nhiệm vụ phối hợp Hội chữ thập đỏ địa phương chuẩn bị 20.000 suất ăn mỗi ngày để hỗ trợ người dân đang bị mắt kẹt trong các khu vực ngập nặng.

Tình trạng lũ tại tại miền Nam Thái Lan. Nguồn: The Nation

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Malaysia mới đây cho biết, khoảng 4.000 người Malaysia bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại huyện Hat Yai và khu vực lân cận, song tất cả đều an toàn. Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại Songkhla khuyến cáo các du khách nước này đang bị mắc kẹt trong các khách sạn ở Hat Yai cần kiên nhẫn chờ đợi và thực hiện theo hướng dẫn của chính quyền địa phương nhằm đảm bảo quá trình cứu hộ diễn ra an toàn và thuận lợi.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày hôm qua cũng đã chỉ đạo chính quyền các tỉnh miền Nam Thái Lan tăng cường hiệu quả công tác cứu trợ, đẩy nhanh quá trình giải ngân khoản trợ cấp 9.000 Baht (tương đương gần 280 USD) cho mỗi hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, không cần chờ khảo sát thiệt hại chính thức theo quy trình thông thường.

