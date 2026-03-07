Hải quan Mỹ chưa thể sớm hoàn trả 166 tỷ USD thuế quan theo lệnh Tòa án

Quang cảnh cảng hàng hóa ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong hồ sơ đệ trình lên tòa án ngày 6/3, cơ quan liên bang lớn nhất thuộc Bộ An ninh Nội địa giải thích rằng hệ thống công nghệ hiện tại, thủ tục hành chính và nguồn nhân lực chưa đủ khả năng xử lý ngay khối lượng hoàn trả khổng lồ phát sinh từ phán quyết của tòa.

Phán quyết của Tòa án Tối cao mới đây xác định rằng các mức thuế quan do Tổng thống Trump áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia trên thế giới theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) là không hợp pháp.

Theo dữ kiện do Hải quan Mỹ cung cấp, hơn 330.000 doanh nghiệp nhập khẩu đã thực hiện tổng cộng hơn 53 triệu hồ sơ nhập khẩu có liên quan đến các mức thuế này. Điều đó khiến quy mô hoàn trả trở thành một trong những hoạt động tài chính phức tạp nhất từng được xử lý trong hệ thống thương mại liên bang.

CBP cho biết đang tiến hành nâng cấp hệ thống để có thể hoàn trả theo từng doanh nghiệp, thay vì xử lý hơn 54 triệu khoản hoàn trả riêng lẻ. Ước tính quá trình nâng cấp sẽ mất khoảng 45 ngày.

Chính quyền Tổng thống Trump vẫn có thể kháng cáo phán quyết của Tòa lên Tòa Phúc thẩm Liên bang. Nếu điều đó xảy ra, tiến trình hoàn trả thuế quan cho các doanh nghiệp nhập khẩu có thể tiếp tục bị trì hoãn.

Tác giả: Đoàn Hùng

Nguồn tin: baotintuc.vn