Chỉ đạo triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đúng tiến độ

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/2/2026.

Đây là một trong các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên thuộc danh mục kèm theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 1509/QĐ-BTC ngày 30/5/2025 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Sở Công Thương và các Sở, ngành, địa phương liên quan cùng nhà đầu tư để nghe và cho ý kiến về việc triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Ảnh: Bảo Ngọc

Dự án có quy mô gồm nhà máy nhiệt điện công suất 1.500 MW, đi kèm kho chứa LNG với bồn chứa khoảng 250.000 m³, hệ thống tái hóa khí, bến cảng chuyên dùng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng vốn đầu tư hơn 59.372 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại phường Tân Mai với tổng diện tích đất và mặt biển gần 153 ha; trong đó, diện tích đất hơn 57 ha, diện tích đất bờ biển và mặt biển khoảng 95,6 ha.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập để đưa dự án vào vận hành đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Trước mắt, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành về Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, hoàn thành trước ngày 08/3/2026; đồng thời sớm tham mưu thành lập Đoàn công tác tham quan học tập kinh nghiệm tại Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4 trong tháng 03/2026. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chi tiết tiến độ triển khai thực hiện các nội dung công việc cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả” để theo dõi, đôn đốc triển khai hiệu quả; hoàn thành trước ngày 20/3/2026.

Cùng với đó, Sở Công Thương thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để giải quyết, trong trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý đảm bảo thực hiện Dự án hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều nội dung hoàn thành trước 30/4

Hiện Sở Tài chính đã hoàn thành các thủ tục liên quan để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đảm bảo theo đúng quy trình, quy định pháp luật.

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cho biết, Sở đang chuẩn bị chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục có liên quan để ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu tư theo quy định; hoàn thành trước ngày 12/3/2026. Chủ động thực hiện kịp thời các nội dung công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành như tham mưu kinh phí giải phóng mặt bằng, kinh phí đầu tư hạ tầng kết nối ngoài dự án,... làm cơ sở triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo đúng quy trình, quy định.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị đang chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn UBND phường Tân Mai và nhà đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục về đất đai, môi trường và các nội dung khác có liên quan đảm bảo điều kiện để khởi công vào ngày 30/4/2026.

Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An nghe báo cáo về Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND phường Tân Mai và cơ quan liên quan thẩm định Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sẽ hoàn thành trước ngày 31/3/2026.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan nghiên cứu về việc cập nhật, điều chỉnh Quy hoạch Khu công nghiệp Đông Hồi đảm bảo thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập theo đúng quy định, hoàn thành trong tháng 04/2026.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Chủ tịch UBND phường Tân Mai Nguyễn Thị Hương cho biết, hiện phường đang phối hợp với cơ quan liên quan để kịp thời tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng đúng quy định để khởi công dự án theo kế hoạch đề ra; bám sát quá trình triển khai dự án tại địa bàn để kịp thời xử lý, báo cáo cấp thẩm quyền giải quyết vấn đề liên quan trong triển khai đầu tư xây dựng.

Trong đầu tháng 3, tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu liên danh nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan để thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm, chủ động nguồn lực đảm bảo dự án hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Trong đó, lập quy hoạch chi tiết xây dựng trình Sở Xây dựng thẩm định trước ngày 18/03/2026; hoàn thành các thủ tục theo quy định để khởi công trước ngày 30/4/2026.

