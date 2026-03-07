Vụ tai nạn liên hoàn ở Nguyễn Chánh, Hà Nội: Một người tử vong

Cụ thể, vào khoảng hơn 19h ngày 6/3, nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa vào Bệnh viện 198 cấp cứu. Trong đó, một phụ nữ khoảng 50 tuổi được Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đưa đến bệnh viện trong tình trạng đã tử vong ngoại viện. Nguyên nhân được xác định là đa chấn thương, chấn thương sọ não và chấn thương bụng kín.

Hiện trường xảy ra vụ việc



Ngoài ra, bệnh viện còn tiếp nhận 4 bệnh nhân khác liên quan vụ tai nạn, được 115 đưa vào hoặc tự đến cấp cứu. Các nạn nhân này bị xây xước, chấn thương phần mềm và đang được theo dõi thêm khoảng 24h.

Trước đó, vào khoảng 18h50 ngày 6/3, ông Nguyễn Văn Sáu. (SN 1960, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30A-536.98 lưu thông trên phố Nguyễn Chánh theo hướng Trần Duy Hưng.

Khi đến khu vực trước tòa nhà 10B Nam Trung Yên (phường Yên Hòa), chiếc xe bất ngờ mất lái, đâm liên hoàn vào 5 ô tô và 3 xe máy. Vụ việc khiến nhiều người bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau sự việc xảy ra, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, cơ quan điều tra cũng khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc.

CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế ô tô gây tai nạn và phát hiện vi phạm ở mức 0,264 mg/L khí thở. Lực lượng chức năng tiếp tục đưa người này đến bệnh viện để kiểm tra chất ma túy.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV