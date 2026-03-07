Hơn 16.500 thí sinh bước vào kỳ thi HSA đầu tiên, cuộc “săn suất” đại học từ sớm

Kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức khởi động với đợt thi đầu tiên diễn ra trong hai ngày 7 và 8/3. Đợt này có 16.551 thí sinh dự thi, mở đầu cho chuỗi 6 đợt thi từ ngày 7/3 đến 24/5 tại nhiều địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Với kỳ vọng mở rộng cơ hội xét tuyển đại học, nhiều sĩ tử lựa chọn tham gia kỳ thi này từ sớm như một cách 'săn suất' vào trường mong muốn.

Kỳ thi HSA hiện là một trong hai kỳ thi riêng lớn nhất cả nước

Theo TS. Vương Thị Phương Thảo, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo số và Khảo thí, Phó Chủ tịch Hội đồng thi Đại học Quốc gia Hà Nội, đợt thi đầu tiên thường có số lượng thí sinh đăng ký thấp hơn các đợt sau.



“Thời điểm này còn khá sớm nên nhiều thí sinh vẫn cân nhắc mức độ chuẩn bị kiến thức trước khi đăng ký dự thi. Vì vậy, chúng tôi chủ động bố trí số lượng thí sinh ở đợt 1 thấp hơn các đợt khác”, bà Thảo cho biết.

Tuy vậy, với quy mô dự kiến hơn 120.000 lượt thí sinh, tăng hơn 30.000 lượt so với năm ngoái, nhu cầu tham dự kỳ thi đánh giá năng lực vẫn rất lớn và hiện cơ bản đã đạt chỉ tiêu đăng ký.

Đại diện ban tổ chức khẳng định kỳ thi được tổ chức an toàn, chính xác, công bằng và minh bạch, đặc biệt chú trọng bảo mật đề thi và dữ liệu nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả thí sinh.

Cấu trúc bài thi HSA được xây dựng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cơ bản được giữ ổn định qua các năm. Quy trình xây dựng đề thi gồm nhiều bước như xây dựng câu hỏi thô, thử nghiệm, đánh giá và sàng lọc trước khi đưa vào ngân hàng câu hỏi.

Những năm gần đây, đề thi được tăng cường các câu hỏi mang tính ứng dụng, đánh giá năng lực tư duy, thay vì chỉ kiểm tra kiến thức đơn thuần nhằm hạn chế tình trạng học tủ, học vẹt.

Bài thi HSA được thực hiện trên máy tính trong 195 phút, gồm ba phần: Toán học và xử lý số liệu (50 câu, 75 phút); Văn học – ngôn ngữ (50 câu, 60 phút); Phần tự chọn khoa học hoặc tiếng Anh (50 câu, 60 phút)

Theo quy định, thí sinh chỉ được đăng ký một ca thi trong các đợt. Hệ thống chỉ mở thêm lựa chọn ca thi thứ hai nếu còn chỉ tiêu, tuy nhiên năm ngoái hầu như không còn suất sau đợt đăng ký đầu tiên.

Kỳ thi HSA hiện là một trong hai kỳ thi riêng lớn nhất cả nước. Năm 2025, gần 90.000 thí sinh tham dự với điểm trung bình đạt 78,8/150.

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: Báo Người Lao động