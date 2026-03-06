Khách Việt kể hành trình 4 ngày 3 đêm 'mắc kẹt' ở UAE vì chiến sự

Các hành khách xếp hàng chờ sơ tán ở sân bay quốc tế Abu Dhabi ngày 28-2 - Ảnh: AN NHÂN

Ngày 6-3, chị Nguyễn Thị An Nhân - quê Nghệ An đã tới thủ đô Paris (Pháp) đoàn tụ cùng con sau những ngày quá cảnh ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Chị Nhân kể lại với Tuổi Trẻ Online về hành trình 4 ngày 3 đêm ở UAE vì chiến sự.

Chuyến bay bị hoãn vì chiến sự

Hành trình của tôi bắt đầu bằng chuyến bay của Hãng Etihad Airways khởi hành từ Hà Nội lúc 7h40 ngày 28-2, điểm đến là Frankfurt (Đức), quá cảnh tại Abu Dhabi (thủ đô của UAE) lúc 12h35.

Máy bay hạ cánh xuống Abu Dhabi sớm hơn dự kiến 15 phút. Hành khách được đưa vào khu vực chờ bay trong trật tự. Mấy chị em tranh thủ check-in "sống ảo" khắp sân bay, mặt ai cũng tươi như hoa.

Thế nhưng, sát giờ lên máy bay, khoảng hơn 12h trưa 28-2, không hề có thông báo trên loa. Chỉ thấy nhân viên an ninh nhẹ nhàng xuất hiện và khẽ khàng báo: "Chuyến bay bị hoãn vì chiến sự". Tin ấy vừa đủ nhỏ nhẹ để tim hành khách rơi cái "bịch".

Bà con lập tức mở điện thoại cập nhật tình hình. Chưa kịp hoàn hồn thì sân bay đã triển khai sơ tán hành khách khỏi khu vực chờ. Mọi thứ diễn ra nhanh, gọn và… khá căng.

May mắn thay, duyên số đồng hương đã an ủi tôi suốt chặng đường. Trên máy bay, tôi ngồi cùng hai bố con người Quỳnh Lưu, Nghệ An đã định cư ở Đức. Xuống sân bay, chúng tôi bắt chuyện rồi dính lấy nhau như người một nhà.

Bữa ăn miễn phí ở sân bay quốc tế Abu Dhabi - Ảnh: AN NHÂN

Nhóm dần "kết nạp" thêm một em Hải Phòng đang sống ở Đức, hai du học sinh nghề quê Quảng Bình và Thái Bình, cùng một thanh niên Hà Nội. Tổng cộng 9 người, quyết tâm không ai bị bỏ lại phía sau.

Oái oăm thay, cả nhóm giỏi tiếng Đức nhưng tiếng Anh lại hạn chế, nên mọi giao thiệp với nhân viên sân bay được giao cho tôi - một đứa tiếng Anh cũng chỉ "nửa mùa". Tôi mạnh dạn đề nghị: "Chúng tôi là một gia đình, xin cho ở cùng khách sạn".

Nguyện vọng là 4 người một phòng, 5 người một phòng. Phía sân bay đồng ý cho ở cùng phòng như mong muốn nhưng không thể sắp xếp cùng một khách sạn.

Gia đình quê huyện Quỳnh Lưu (cũ) được bố trí khách sạn cách sân bay 40km. Nhóm còn lại chúng tôi được đưa về khách sạn 4 sao cách 22km.

Bốn ngày chờ đợi giữa chiến sự và tình người ở UAE

Ngay lúc chờ làm thủ tục nhập cảnh tạm thời vào Abu Dhabi, các cửa hàng ăn uống trong sân bay bắt đầu phát đồ ăn miễn phí. Nhiều nhóm nhân viên còn đi từng hàng trao tận tay từng gói. Giữa lúc biến động, những túi đồ ăn nhỏ bé ấy bỗng trở thành nguồn an ủi ấm lòng.

Đêm đầu tiên về khách sạn chúng tôi đã được bố trí một phòng rộng dạng căn hộ. Khách sạn bổ sung 3 giường nhỏ và giục mọi người đi ăn tối. Họ cũng nói rõ tất cả đều miễn phí, từ phòng nghỉ đến các bữa ăn. Anh chị em cũng tạm an lòng.

Trong những ngày ở khách sạn do ảnh hưởng bởi chiến sự, các hành khách đều được cung cấp bữa ăn, phòng nghỉ miễn phí - Ảnh: AN NHÂN

Ngày 1-3, các món ngon vẫn được tiếp tục dọn ra cho bữa sáng, bữa trưa, bữa tối nhưng không ai hào hứng lắm khi điện thoại liên tục cảnh báo các cấp độ nguy hiểm.

Đỉnh điểm là đêm 1-3 khi có thông báo nếu ở tầng cao hãy xuống tầng thấp mà chúng tôi lại ở tầng 20 - cao nhất của tòa nhà. Việc chính của ngày đầu là vào theo dõi các trang tin tức địa phương, tin tức các tờ báo tiếng Việt và thông báo của đại sứ quán.

Ngày 2-3, trong bữa sáng tại khách sạn, chúng tôi gặp thêm ba thanh niên quê Việt Nam, từ đó nhóm ở khách sạn tôi ở có 8 thành viên.

Mỗi người chịu trách nhiệm một mảng, người theo dõi trang của hãng bay, người theo dõi các thông tin từ khách sạn... đặc biệt là những chuyển động nhỏ nhất từ sân bay xem bao giờ máy bay có thể cất cánh.

Câu chuyện của anh chị em cũng hạn chế nhắc đến các mục tiêu bị bắn phá, gọi về nhà cho người thân cũng nói những chuyện vui vẻ để người nhà đỡ lo.

Ở khách sạn, không ai cấm chúng tôi ra ngoài, nhưng nhìn xuống đường thấy dân địa phương cũng "án binh bất động" nên cả nhóm quyết định phương châm: ở yên cho lành.

Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong khách sạn. Lúc nào mỗi người cũng kè kè hai "bảo bối hộ mệnh" là vé máy bay và hộ chiếu, kèm theo chai nước và ít đồ ăn khô - tư thế sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào.

Khu vực nhóm chị An Nhân ở cách sân bay quốc tế Abu Dhabi khoảng 22km - Ảnh: AN NHÂN

Chiều 2-3, có tin một chuyến bay đã cất cánh về Đức, cả nhóm có hy vọng. Lên mạng xem tình trạng chuyến bay thì thấy lúc "Scheduled" (đã lên lịch), lúc "Cancelled" (đã hủy) - tim cũng nhảy theo từng dòng chữ. Dù vậy ai cũng tin rồi sẽ đến lượt mình.

Sáng sớm ngày 3-3, tôi bật dậy khi nhận được tin từ vợ chồng em Quỳnh Lưu (đang ở khách sạn cách chúng tôi 40km) báo đã thấy số hiệu chuyến bay của chúng tôi xuất hiện. Tôi lập tức hô cả nhóm dậy: "Chiến đấu thôi!" Mọi người ăn sáng cấp tốc rồi kéo vali xuống sảnh.

Lễ tân khách sạn ban đầu rất nguyên tắc: "Phải có email của hãng gửi thì chúng tôi mới cho ra sân bay. Không thì nguy cơ quay về là rất cao".

Tôi nghe mà toát mồ hôi. Vé chúng tôi mua qua phòng vé, email chắc chắn gửi cho người mua trực tiếp với Etihad Airways chứ đâu có gửi cho từng hành khách lẻ như chúng tôi!

May thay, trong đoàn có người giỏi tiếng Anh sau khi thuyết phục được, khách sạn gọi taxi cho cả nhóm ra sân bay. Khoảnh khắc xe lăn bánh, ai cũng thở phào như vừa qua vòng phỏng vấn đại sứ quán.

Ra đến sân bay Abu Dhabi, mọi thứ diễn ra nhanh gọn bất ngờ. Tôi chỉ cần đưa cuống vé cũ, nhân viên kiểm tra đúng số hiệu chuyến bay là cho vào ngay, hướng dẫn đổi vé mới rồi check-in.

Ấm lòng nhất là chuyện của một em trong đoàn vừa phẫu thuật chân ở Việt Nam, đi còn cà nhắc. Nhân viên an ninh thấy vậy liền hỏi có cần xe lăn không. Cô bé ngại, bảo tự đi được. Nhưng anh nhân viên nhất quyết: "Bạn phải ngồi xe, còn phải xếp hàng lâu lắm". Không chỉ đi tìm xe, anh còn nhờ một bạn người Uganda đẩy giúp.

Từ giây phút đoàn có "VIP xe lăn", chúng tôi nghiễm nhiên được chuyển sang làn ưu tiên. Các khâu kiểm tra, soi chiếu, thủ tục… bỗng nhanh đến mức chưa kịp lo đã xong.

Khi máy bay cất cánh rời UAE, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chị Nguyễn Thị An Nhân có trải nghiệm khó quên khi "mắc kẹt" 4 ngày 3 đêm ở UAE khi quá cảnh để sang châu Âu do ảnh hưởng của chiến sự - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chúng tôi thầm cảm ơn Chính phủ UAE và các lực lượng chức năng đã hỗ trợ nhiệt thành những hành khách không may bị mắc kẹt. Một trải nghiệm bất đắc dĩ nhưng đầy ắp tình người.

Một chuyến đi châu Âu chưa kịp đặt chân tới nơi đã kịp cho tôi trải nghiệm tình đồng hương nơi đất khách. Chỉ mong chiến sự sớm chấm dứt. Mong những hành khách còn lại cũng sớm được lên chuyến bay của mình để trở về nhà với hộ chiếu, vé máy bay…

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ