Để cử tri lựa chọn được đại biểu dân cử xứng đáng cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất

Khi Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu của Quốc hội Việt Nam khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước, tiến trình bầu cử bước sang giai đoạn quan trọng, cử tri tìm hiểu thông tin và cân nhắc lựa chọn người đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước.

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 16 diễn ra trong bối cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 vừa kết thúc thành công tốt đẹp, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu đẩy mạnh cải cách thể chế, sắp xếp bộ máy và thúc đẩy chuyển đổi số. Vì vậy, chất lượng đại biểu Quốc hội được đặt ra ở mức cao hơn.

Ông Bùi Đặng Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho biết, mỗi ứng cử viên cần nhận thức rõ trách nhiệm chính trị trước cử tri và đất nước, đồng thời phải có bản lĩnh, năng lực và tinh thần cống hiến để tham gia vào công tác lập pháp, giám sát và quyết định những chính sách quan trọng của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Theo danh sách được công bố, cơ cấu ứng cử viên năm nay bảo đảm tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân: gần 45% là nữ, hơn 21% là người dân tộc thiểu số, và hơn 68% có trình độ sau đại học. Tuy nhiên, cơ cấu hợp lý mới chỉ là điều kiện cần. Điều quan trọng hơn là chất lượng thực chất của từng đại biểu sau khi được bầu.

Cử tri phải hiểu rõ các quy định của bầu cử, quy trình bầu cử như thế nào và cử tri sẽ làm theo các bước đó.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho rằng trong bối cảnh đất nước phát triển nhanh và hội nhập sâu rộng, yêu cầu đối với đại biểu dân cử ngày càng cao.

Thực tế cho thấy, nhiều dự án luật hiện nay liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, an sinh xã hội, hay quốc phòng - an ninh. Đây đều là những vấn đề phức tạp, đòi hỏi đại biểu Quốc hội phải có tư duy chính sách hiện đại, kiến thức chuyên môn và khả năng phản biện độc lập.

Vì vậy, cử tri không nên chỉ nhìn vào chức danh hay bằng cấp, quan trọng hơn là đánh giá năng lực thực tiễn, khả năng tham gia hoạt động lập pháp, cũng như bản lĩnh bảo vệ lợi ích chung của nhân dân.

Bà Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, chia sẻ: "Cử tri phải thực chất trong quá trình lựa chọn những đại biểu Quốc hội mà như chỉ thị 46 của Bộ chính trị về lãnh đạo và chỉ đạo cuộc bầu cử là vừa đủ đức đủ tài, đại diện cho nhân dân và để mai kia sau khi đã bầu rồi, họ không tiếc những lá phiếu đã bỏ, họ không ân hận gì cả. Tôi cho cái đó là vô cùng quan trọng".

Cử tri cần tìm hiểu kỹ người ứng cử, bởi một nhiệm kỳ Quốc hội kéo dài 5 năm và các quyết sách được thông qua có thể tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội của cả nước nói chung cũng như của mỗi cá nhân nói riêng.

Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nhấn mạnh: "Trước tiên, cử tri phải hiểu rõ các quy định của bầu cử, quy trình bầu cử như thế nào và cử tri sẽ làm theo các bước đó. Thứ hai, họ phải hiểu rõ quyền cử tri, đặc biệt là quyền của cử tri trong việc tự mình lựa chọn những ứng cử viên ưu tú nhất mà mình cảm thấy tin cậy nhất, để bầu vào một cách xứng đáng".

Để giúp cử tri có đầy đủ thông tin trước khi đưa ra lựa chọn, công tác chuẩn bị bầu cử năm nay được triển khai chặt chẽ và bài bản qua nhiều bước. Theo bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công khai và minh bạch. Danh sách ứng cử viên, tiểu sử và chương trình hành động đều được niêm yết công khai tại địa phương và đăng tải trên các nền tảng thông tin, giúp cử tri dễ dàng tiếp cận.

Theo ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sau các vòng hiệp thương, danh sách ứng cử viên đều là những người đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Vì vậy, lá phiếu của cử tri chính là vòng lựa chọn cuối cùng và quan trọng nhất.

Mỗi lá phiếu trong ngày bầu cử chính là một sự ủy thác quyền lực của nhân dân, quyết định ai sẽ đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước trong 5 năm tới. Mỗi lá phiếu được cân nhắc kỹ lưỡng sẽ góp phần lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, nâng cao chất lượng cơ quan dân cử và củng cố niềm tin của nhân dân. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, đồng hành cùng đất nước trên con đường phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Tác giả: Đỗ Minh

Nguồn tin: Báo VOV