2 phụ nữ tử vong sau cú va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 cùng ngày, tại Km575+200, xe đầu kéo mang biển kiểm soát Lào UN–4573 kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát UN–2118 lưu thông theo hướng Nam – Bắc đã va chạm mạnh với một xe máy di chuyển theo chiều ngược lại.

Sau va chạm xe đầu kéo chắn ngang đường.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy rơi xuống đường, trong khi xe đầu kéo quay ngang chắn giữa tuyến đường tránh. Vụ tai nạn đã khiến 2 người phụ nữ đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Danh tính 1 nạn nhân bước đầu được xác định là chị N.T.L. (sinh năm 1980, trú tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), nạn nhân còn lại tên Kh. hiện chưa rõ nơi cư trú.

Chiếc xe máy văng xa sau cú va chạm mạnh

Sau khi nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với công an địa phương cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

