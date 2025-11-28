Nhà xác Thái Lan quá tải sau lũ lụt, phải dùng xe tải đông lạnh

Cơ sở chính tiếp nhận thi thể các nạn nhân lũ lụt ở miền nam Thái Lan đã đầy, buộc các nhà chức trách phải điều động thêm ba xe tải đông lạnh, một nhân viên bệnh viện cho biết vào thứ Sáu (28 tháng 11).

Ông Charn, một quan chức nhà xác tại Bệnh viện Songkhla, người chỉ cung cấp tên của mình, nói với AFP: "Nhà xác đã vượt quá khả năng tiếp nhận, vì vậy chúng tôi cần thêm xe." Phát biểu này được đưa ra sau khi số người chết vì lũ lụt đã tăng lên 55 người.

Đoạn phim do một phóng viên AFP ghi lại cho thấy những chiếc xe tải đông lạnh màu trắng đang đậu bên ngoài tòa nhà chính của bệnh viện.

Hình ảnh nước lũ dâng cao ở Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan vào ngày 26 tháng 11 năm 2025, khi lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng đến hàng nghìn người dân ở miền nam đất nước sau nhiều ngày mưa lớn. (Ảnh: AFP)

Bức ảnh chụp từ trên không vào ngày 26 tháng 11 năm 2025 cho thấy mọi người lội qua vùng nước lũ ở Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan, xung quanh là các sản phẩm nổi lềnh bềnh từ một siêu thị. (Ảnh: AFP)

Trận lũ lụt tàn khốc đã nhấn chìm miền nam Thái Lan trong tuần này, đặc biệt là ở Hat Yai, gần biên giới với Malaysia, nơi nhiều khu vực rộng lớn bị ngập sâu, khiến người dân phải tìm nơi trú ẩn trên mái nhà.

Chính phủ Thái Lan cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Năm (27 tháng 11) rằng số người chết do lũ lụt kéo dài nhiều ngày ở tỉnh Songkhla đã tăng vọt lên 55 người, từ con số 6 người của ngày hôm trước.

Vào thứ Sáu (28 tháng 11), chính phủ cho biết họ đã đình chỉ chức vụ của trưởng quận Hat Yai vì cáo buộc không kịp thời ứng phó với trận lũ lụt.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn