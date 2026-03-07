Vợ ông Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch Xanh SM

Bà Phạm Thu Hương là tỷ phú USD với khối tài sản 2,9 tỷ USD, theo Forbes. Ảnh: VIC.

Ngày 4/3, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đã công bố thay đổi đăng ký kinh doanh. Theo đó, bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT Vingroup đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT GSM, thay thế ông Phan Thành Long. Ông Nguyễn Văn Thanh tiếp tục giữ vai trò Tổng giám đốc của doanh nghiệp.

Bà Phạm Thu Hương sinh năm 1969, có bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Ukraine. Hiện bà Hương cũng là một trong những tỷ phú USD của Việt Nam theo danh sách Forbes mới nhất.

Nữ doanh nhân này là một trong những nhà sáng lập kiêm Phó chủ tịch Vingroup.

Hiện bà Hương trực tiếp sở hữu hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn điều lệ Vingroup. Theo thị giá hiện tại, khối tài sản này vào khoảng 44.500 tỷ đồng, tương đương gần 1,7 tỷ USD.

Đầu tháng 2, bà được tạp chí Forbes công nhận là tỷ phú USD, với khối tài sản 2,9 tỷ USD.

Dù ít khi xuất hiện trước truyền thông, bà Hương được giới kinh doanh đánh giá là người đồng hành xuyên suốt và có ảnh hưởng quan trọng trong mọi giai đoạn hình thành và phát triển của Vingroup.

Vừa qua, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM thông báo hoàn tất việc nhận sáp nhập CTCP Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF).

Thương vụ hoàn tất đã giúp GSM tăng vốn điều lệ thêm 3.900 tỷ đồng, từ 39.500 tỷ lên 43.400 tỷ đồng. Toàn bộ là nguồn vốn tư nhân.

Trong cơ cấu sở hữu vốn doanh nghiệp, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 49,04% cổ phần, phần còn lại thuộc sở hữu của các thành viên gia đình ông Vượng và Tập đoàn Vingroup; ông Nguyễn Văn Thanh giữ vai trò Tổng giám đốc GSM toàn cầu.

Đáng chú ý, ông Phạm Nhật Minh Hoàng - nguyên Tổng giám đốc GF cũng là con trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - hiện đảm nhậm chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực CTCP VinSmart Future - công ty công nghệ trụ cột trong hệ sinh thái Vingroup.

Động thái sáp nhập này giúp GSM trở thành nhà cung cấp giải pháp giao thông vận tải có danh mục dịch vụ toàn diện nhất Việt Nam, gồm taxi điện, xe ôm công nghệ, xe buýt điện, giao hàng, cho thuê xe, mua bán xe điện đã qua sử dụng và đào tạo lái xe.

CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM được thành lập từ năm 2023, là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ di chuyển xanh tại Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, GSM ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, hiện nắm hơn 50% thị phần gọi xe công nghệ tại Việt Nam, theo thống kê của Mordor Intelligence.

Bên cạnh thị trường trong nước, GSM hiện hoạt động tại Indonesia, Philippines và Lào, đồng thời lên kế hoạch mở rộng sang các quốc gia khác trong năm 2026.

Green Future (GF) được thành lập vào năm 2024, hiện là công ty nắm giữ thị phần số một Việt Nam ở mảng cho thuê xe và kinh doanh xe ôtô điện đã qua sử dụng. Trước khi sáp nhập GF, GSM đã tích hợp các dịch vụ đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe của VinDT, dịch vụ di chuyển bằng xe buýt điện hoặc xe điện học đường (School Bus) của VinBus vào hệ sinh thái.

