2 con nhỏ được phát hiện tử vong tại công viên, người mẹ bị bắt

Theo nhà chức trách, một người mẹ đã bị buộc tội giết người sau khi thi thể 2 con gái nhỏ của cô được tìm thấy trong vali tại một công viên ở Cleveland, bang Ohio, Mỹ.

Aliyah Henderson, 28 tuổi, đã bị giam giữ tại nhà tù hạt Cuyahoga vào tối ngày 4/3 với hai cáo buộc giết người nghiêm trọng vì đã sát hại Amor Wilson, 10 tuổi và em gái cùng cha khác mẹ của cô bé, Mila Chatman, 8 tuổi.

Cảnh sát đã bắt giữ Henderson sau khi các thám tử hoàn tất quá trình thẩm vấn, khám xét nhà riêng và kiểm tra bằng chứng.

Một đứa trẻ cũng được tìm thấy trong nhà của Henderson trong tình trạng sức khỏe tốt và hiện đã được giao cho Sở Dịch vụ Trẻ em và Gia đình chăm sóc.

Aliyah Henderson, 28 tuổi, đã bị giam giữ tại nhà tù hạt Cuyahoga. Cảnh sát trưởng hạt Cuyahoga

Cha của Mila, DeShaun Chatman, cho biết hôm 5/3 rằng ông đã nỗ lực tìm kiếm con gái và theo đuổi quyền nuôi con trong suốt 5 năm trước khi các nhà điều tra thông báo với ông vào ngày 4/3 rằng con gái ông đã qua đời.

Ông không kết hôn với Henderson, nhưng cả hai sống chung với nhau khoảng 1 năm sau khi Mila chào đời.

Chatman nhìn thấy con gái mình lần cuối vào năm 2020 khi cô bé mới 3 tuổi và đã nhiều lần yêu cầu quyền nuôi con khẩn cấp cũng như cố gắng tìm kiếm cô bé thông qua cơ quan bảo vệ trẻ em.

Những nỗ lực ấy đều không thành công vì ông không biết con gái mình đang sống ở đâu.

"Chuyện này thật kinh khủng", Chatman nói và cho biết thêm rằng hóa ra Mila sống ngay gần nơi tìm thấy thi thể.

Chatman nói rằng anh cảm thấy "vô dụng - tôi không thể cứu được con mình".

Cảnh sát Cleveland cho biết, hai thi thể được tìm thấy trong vali và chôn ở sân chơi gần Học viện Ginn, trường trung học công lập duy nhất dành cho nam sinh ở Ohio, vào tối 2/3.

Ông Phillip Donaldson, một cư dân địa phương ở Cleveland, đã tình cờ phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng vào khoảng 6h chiều ngày 2/3 khi chú chó khó tính của ông nhất quyết không chịu rời khỏi một đống đất ở sân chơi.

Khi phát hiện ra thi thể trong chiếc vali đầu tiên, Donaldson vội vàng gọi 911, anh kể với News5Cleveland.

Cảnh sát trưởng Cleveland, Dorothy Todd, cho biết tại một cuộc họp báo hôm 3/3 rằng các điều tra viên tại hiện trường đã phát hiện thi thể thứ hai trong một chiếc vali khác, được chôn gần đó.

Nguyên nhân cái chết của hai đứa trẻ vẫn chưa được xác định.

