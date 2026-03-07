Cựu Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới bị bắt

Ngày 7-3, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đã công bố thông tin bất thường cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã bắt bị can để tạm giam 2 lãnh đạo doanh nghiệp này để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cựu Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới khi chưa bị bắt

Thông báo nêu rõ ông Nguyễn Hữu Tới, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex, bị bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có nội dung đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu.

Ông Dương Văn Mậu, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Vinaconex, bị bắt tạm giam để điều tra về vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vinaconex cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an về việc bắt tạm giam 2 lãnh đạo nói trên và thực hiện công bố thông tin bất thường tới Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM theo quy định.

Doanh nghiệp này khẳng định nội dung công bố là đúng sự thật và Vinaconex chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã công bố.

Vinaconex được thành lập năm 1988, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản, xây lắp công trình, tư vấn thiết kế, sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, các lĩnh vực khác.

Tác giả: Minh Phong

Nguồn tin: Báo Người Lao động