Thái Lan lũ lụt '300 năm có một': Ít nhất 33 người chết, hàng chục ngàn người sơ tán

Bức ảnh chụp từ trên không ngày 26-11 cho thấy toàn cảnh khu nhà dân ở thành phố Hat Yai (tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan) chìm sâu sau trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày - Ảnh: AFP

Theo Đài CNN ngày 25-11, cơn bão được mệnh danh “300 năm có một” đã tấn công miền Nam Thái Lan, mang theo lũ lụt cao hơn 2m và cắt đứt đường vào khoa sản đang chăm sóc 30 trẻ sơ sinh tại một thành phố, theo lời quan chức nước này.

Tính đến ngày 26-11, Bộ Y tế Thái Lan cho biết ít nhất 33 người trên khắp miền Nam Thái Lan đã thiệt mạng, chủ yếu do lở đất, điện giật và các tai nạn liên quan đến lũ lụt.

Trận mưa lớn nhất được ghi nhận tại thành phố Hat Yai - trung tâm giao thông và thương mại lớn thuộc tỉnh Songkhla. Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan cũng xác nhận đây là “trận mưa lớn nhất trong 300 năm qua”.

Mưa lớn kéo dài còn gây ra lũ lụt thảm khốc tại 9 trong số 14 tỉnh miền Nam, gồm Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Trang, Phatthalung, Satun, Songkhla, Pattani, Yala và Narathiwat. Trong khi đó, nước tràn bờ tiếp tục gây ngập lụt tại 11 tỉnh ở miền Bắc và đồng bằng miền Trung.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi những ngôi nhà bị ngập một phần ở Hat Yai, nơi bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng ngày 25-11 - Ảnh: REUTERS

Trẻ bơi giữa dòng nước lũ tại khu vực Ban Yakang thuộc huyện Mueang, tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, ngày 25-11 - Ảnh: AFP

Người dân địa phương lội qua vùng ngập sâu ở Hat Yai ngày 25-11 - Ảnh: REUTERS

Một người đàn ông bám vào tường khi bị dòng nước cuốn trôi trong lúc ra ngoài mua đồ ăn ở Hat Yai ngày 24-11 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Bangkok Post, Bộ Y tế nước này cho biết khoảng 20.000 người phải di tản và đang ở tại 273 khu trú ẩn.

Đáng chú ý, theo Hãng tin Reuters, tầng một của bệnh viện công lớn nhất thành phố Hat Yai bị ngập lụt nghiêm trọng, khiến khoảng 600 bệnh nhân - trong đó 50 người ở phòng hồi sức tích cực (ICU) - bị mắc kẹt. Bộ Y tế Thái Lan khẳng định toàn bộ bệnh nhân ICU sẽ được chuyển đi trong ngày.

Khoảng 20 trực thăng và 200 thuyền được huy động nhưng việc tiếp cận người dân gặp nhiều trở ngại do nước sâu và dòng chảy mạnh. Thậm chí, quân đội cho biết sẽ dùng trực thăng chở lương thực và đưa bệnh nhân ra ngoài, đồng thời vận chuyển máy phát điện lên sân thượng bệnh viện.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng một số bộ trưởng đã đến tỉnh Songkhla vào ngày 26-11 để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu trợ lũ lụt và thăm hỏi các nạn nhân.

Cơ quan khí tượng Thái Lan dự báo mưa dông và mưa to sẽ tiếp tục ở nhiều tỉnh miền Nam trong ngày 26-11, sau đó sẽ giảm dần từ ngày 26-11 đến ngày 1-12.

Đội ngũ y tế đưa một bệnh nhân nguy kịch lên cáng để chuyển lên trực thăng quân sự từ Bệnh viện Hat Yai đến Bệnh viện Songklanagarind ngày 26-11 - Ảnh: REUTERS

Các thành viên của đội cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân ra khỏi ngôi nhà bị ngập ở Hat Yai ngày 24-11 - Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi những ngôi nhà bị ngập một phần ở Hat Yai ngày 25-11 - Ảnh: REUTERS

Tác giả: CÔNG KHẢI - XUÂN THẢO

Nguồn tin: tuoitre.vn