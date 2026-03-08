Bông hồng “thép” nơi phố biển Cửa Lò

Đến với phường Cửa Lò (Nghệ An) không khó để bắt gặp hình ảnh Thượng tá Phan Thị Thu Thuỷ cùng đồng đội của mình thường xuyên có mặt tại các khu phố, gặp gỡ, nắm tình hình địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt pháp luật cũng như cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm với tinh thần nhiệt huyết, tận tình. Nhưng cũng là nữ chỉ huy đó ta lại thấy rõ sự quyết liệt, không khoan nhượng trong giải quyết các vụ việc hay đối mặt với tội phạm… Chính bằng tinh thần thép ấy mà Thượng tá Phan Thị Thu Thuỷ không chỉ chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Công an mà còn nhận được nhiều thiện cảm cùng sự quý mến, tin tưởng của người dân.

Thượng tá Phan Thị Thu Thuỷ, Trưởng Công an phường Cửa Lò cùng lãnh đạo phường thăm hỏi, tặng quà người có công trên địa bàn.

Phường Cửa Lò được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường cũ của thị xã biển Cửa Lò, với tổng diện tích hơn 29km2, dân số trên 77.800. Với đặc thù là địa điểm du lịch nổi tiếng nên công tác đảm bảo ANTT luôn được chú trọng, đặc biệt là đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách trong các mùa lễ hội lớn. Chính vì thế, trên cương vị là trưởng Công an phường, Thượng tá Thu Thuỷ đã tham mưu, chỉ đạo trên lĩnh vực ANQG, đảm bảo cơ bản ổn định, không để phát sinh các vấn đề, vụ việc phức tạp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Điển hình đơn vị đã quản lý tốt hoạt động 2.585 người nước ngoài đang cư trú, học tập, lao động trên địa bàn.

Trưởng Công an phường Cửa Lò đến tận nhà thăm hỏi, hỗ trợ nhân dân trong cơn bão số 5 vừa qua.

Dù thành lập chưa lâu nhưng với vai trò chỉ huy, Thượng tá Phan Thị Thu Thuỷ tập trung chỉ đạo đơn vị tăng cường các giải pháp trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn và tạo chuyển biến tốt về mọi mặt công tác. Điển hình như, tập trung lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn các đoàn công tác của Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn. Chủ động xây dựng các các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT phục vụ hoạt động du lịch của địa phương; Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, nhất là trước thềm Đại hội Đảng các cấp, các vấn đề về nhân sự cấp cao của Đảng... Chỉ đạo lực lượng Công an phường tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Điển hình, trong năm 2025, Công an phường Cừa Lò đã điều tra, làm rõ 4/4 vụ xâm phạm về TTXH (đạt tỷ lệ 100%). Chỉ đạo bắt, xử lý khởi tố 15 vụ, 16 đối tượng phạm tội về ma túy. Ngoài ra, phát hiện xử lý 4 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Thực hiện 17 quyết định đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Lập 7 hồ sơ cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Phát hiện, xử lý hành chính 25 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, 13 vụ về môi trường, 22 vụ về kinh tế. Công an phường Cửa Lò đã triển khai “kích hoạt” các Tổ công tác 373 theo chỉ đạo của Công an tỉnh. Duy trì việc triển khai hoạt động hằng ngày, trong đó, trọng tâm là các khung giờ cao điểm, tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Qua triển khai, đã bước đầu lan tỏa được thương hiệu của Tổ công tác 373, góp phần phòng ngừa tội phạm, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Thượng tá Phan Thị Thu Thuỷ chung vui cùng đồng bào vùng cao trong chuyến thăm, tặng quà cho nhân dân các xã biên giới tại Nghệ An dịp Tết vừa qua.

Mặt khác, Thượng tá Phan Thị Thu Thuỷ còn chỉ đạo đơn vị tăng cường thực hiện Đề án chuyển đổi số của Chính phủ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, triển khai các biện pháp phòng ngừa, xử lý tai nạn đuối nước tại địa bàn…

Đặc biệt, việc trên cương vị là Trưởng Công an phường, Thượng tá Thuỷ đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai các biện pháp, cùng nhân dân và giúp nhân dân ứng phó khẩn cấp hai cơn bão số 5 và số 10. Đặc biệt với phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng, 5 chủ động, Công an phường Cửa Lò đã tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng chống bão lụt, chủ động mọi phương án có thể xảy ra. Do đó, hậu quả của cơn bão trên địa bàn không đáng kể, không có thiệt hại về người. Với sự chủ động, tận tụy và tinh thần trách nhiệm cao, Công an phường Cửa Lò đã khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai. Hình ảnh nữ Công an phường đã cùng đồng đội không quản mưa gió, khó khăn, luôn có mặt ở những nơi gian khó nhất để hỗ trợ nhân dân di dời đến nơi tránh trú an toàn trong cơn bão đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tạo niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân.

Với sự nỗ lực không ngừng, Thượng tá Phan Thị Thu Thuỷ đã được Bộ trưởng Bộ Công an và các cấp tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Nhưng hơn hết, với chị phần thưởng lớn nhất chính là sự đoàn kết, đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí, đồng đội, đặc biệt là sự tin yêu của nhân dân, đó là nguồn động lực to lớn để chị tiếp tục phấn đấu, góp sức giữ vững bình yên địa bàn.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân