Cọn nước - nét văn minh lúa nước của đồng bào Thái ở miền Tây xứ Nghệ

Cọn nước có hình dáng như một bánh xe có kích thước khổng lồ, bán kính từ 1,2m đến gần 2m được dựng bên các khe suối, dòng sông ngày đêm quay nhờ lực đẩy sức nước của dòng chảy của sông, suối. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Nước được bánh xe của cọn nước múc từ suối lên đổ vào máng gom nước để đổ về ruộng đồng theo hệ thống đường dẫn được đặt trên vị trí cao của cọn nước. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Mỗi cọn nước là một hệ thống cấu trúc hài hòa gồm nhiều bộ phận, ngoài bánh xe quay được làm bằng vật liệu gỗ còn có hàng chục ống nứa đựng nước từ mặt sông, suối rồi dâng lên cao, hộp gom và đựng nước, hệ thống đường dẫn nước vào chân ruộng... (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Cận cảnh những bộ phận làm nên cấu trúc một cọn nước. “Linh hồn” của con nước là hàng trăm ống nứa nhỏ được cột chắc chắn theo chiều hơi nghiêng trên vòng cung bánh xe để đựng được nhiều nước và tự chảy vào máng gom ở một độ cao nhất định. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Cọn nước gắn với đồng bào Thái miền Tây tỉnh Nghệ An từ bao đời nay khi người Thái tìm đến những vùng đất, dòng sông, ngọn suối để định cư, lập bản. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Những thiếu nữ dân tộc Thái ở bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An) trong trang phục truyền thống của đồng bào Thái miền Tây xứ Nghệ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Thiếu nữ dân tộc Thái bên cọn nước. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Vẻ đẹp của những thiếu nữ dân tộc Thái bên cọn nước của bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Nguồn tin: vietnamplus.vn