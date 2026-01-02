Lạc Hồng 900 LX nhận cọc với giá dự kiến từ 5 tỉ đồng, bản chống đạn có thể ngang xe Rolls-Royce

Lạc Hồng 900 LX sẽ sớm xuất hiện trên đường phố dưới dạng xe cá nhân - Ảnh: Đại lý

Lạc Hồng 900 LX nhận cọc tại đại lý

Nhiều tư vấn bán hàng đã rao nhận đặt cọc mẫu Lạc Hồng 900 LX của hãng xe Việt VinFast. Hiện các đại lý mới nhận cọc bản tiêu chuẩn, giá dự kiến khoảng 5 tỉ đồng, thời gian bàn giao vào đầu năm 2026. Mức giá này tương đương Lexus RX 500h F Sport Performance 5 chỗ (niêm yết 4,94 tỉ đồng).

Một số đại lý tiết lộ xe có thể được áp dụng ưu đãi lên tới hàng trăm triệu đồng. Tại Hà Nội, có nơi giảm trực tiếp 4% giá niêm yết (khoảng 200 triệu đồng), đồng thời bổ sung ưu đãi nếu khách hàng đáp ứng các điều kiện như hạng VinClub, tặng điểm VPOINT hay hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Dù VinFast chưa xác nhận chính thức, việc Lạc Hồng 900 LX liên tục xuất hiện tại các sự kiện truyền thông gần đây cho thấy thời điểm mở bán không còn xa. Mức giá 5 tỉ đồng được đánh giá hợp lý, khi VinFast President - phiên bản giới hạn phát triển từ LUX SA2.0 - từng được niêm yết 4,6 tỉ đồng.

Ngoài bản tiêu chuẩn, Lạc Hồng 900 LX còn có biến thể chống đạn. Chưa rõ phiên bản này có được mở bán rộng rãi hay không, song với trang bị hướng tới tiêu chuẩn xe nguyên thủ, giá dự kiến tương đương Rolls-Royce Ghost Series II (giá khởi điểm 34,9 tỉ đồng, bản trục cơ sở kéo dài Ghost Extended Series II giá khởi điểm 38,9 tỉ đồng).

Lạc Hồng 900 LX có gì?

Lấy cảm hứng từ huyền tích “con Lạc cháu Hồng”, Lạc Hồng 900 LX sở hữu nhiều chi tiết thiết kế mang bản sắc riêng. Xe có logo cánh chim Lạc mạ vàng, họa tiết lưới tản nhiệt gợi hình ảnh trống đồng Đông Sơn, cùng các thanh nan song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam.

VinFast trưng bày Lạc Hồng 900 LX trong khuôn khổ Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Hà Nội) hồi tháng 8-2025 - Ảnh: HOÀNG DŨNG

Khoang nội thất là điểm nhấn với loạt vật liệu cao cấp như vàng thật, gỗ quý Golden Nanmu và da Nappa. Một số chi tiết trên vô lăng, cửa gió điều hòa được mạ vàng thủ công. Hàng ghế thứ hai siêu rộng, tích hợp cụm chỉnh điện riêng, bệ đỡ chân, kèm vách ngăn kính và hệ thống điện đàm hiện đại giữa khoang trước và sau.

Đáng chú ý, Lạc Hồng 900 LX còn có phiên bản chống đạn đạt chuẩn VPAM VR7 - cấp độ cao nhất dành cho xe nguyên thủ. Xe được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ và khung gầm; kính và vách ngăn chống đạn do INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada) thực hiện.

Nhờ đó xe có khả năng chống đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn DM51, đồng thời trang bị lốp run-flat cho phép tiếp tục di chuyển 80 - 100km khi bị xịt.

Lạc Hồng 900 LX còn có phiên bản chống đạn đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt - Ảnh: Facebook

Trước thời điểm ra mắt chính thức, phiên bản Lạc Hồng 900 LX chống đạn đã trải qua quy trình kiểm thử khắt khe tại trung tâm Beschussamt Ulm (Đức), với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí khác nhau, cùng 11 lần kích nổ mìn thử nghiệm dưới gầm và trên nóc xe.

Bên cạnh đó, mẫu xe này còn có thể trang bị thêm các thiết bị chuyên dụng như hệ thống cấp oxy, chữa cháy tích hợp, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo hay còi ưu tiên, tùy theo mục đích sử dụng. Vì vậy giá bán thực tế có thể biến động đáng kể, phụ thuộc vào cấu hình trang bị mà khách hàng lựa chọn.

Tác giả: Thanh Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ