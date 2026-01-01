Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết năm ngoái, anh Quân từng gây chú ý khi ra mắt linh vật "Rắn Hạnh Phúc". Tác phẩm được anh ấp ủ từ tháng 6, hoàn thiện sau hơn 80 ngày, cao 5,1 m, nặng khoảng 7 tấn, làm từ xi măng và cốt thép. Linh vật được tạo hình cách điệu, thân thiện, không giống rắn ngoài đời nhằm giúp trẻ em bớt sợ hãi. Với tông màu xanh chủ đạo, "Rắn hạnh phúc" mang thông điệp về sức sống mới và lời chào đón một năm mới bình an.