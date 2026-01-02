Bộ Xây dựng lập Ban chỉ đạo triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Hiện tại dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đang được triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo hình thức đầu tư công - Ảnh minh họa: AI

Theo quyết định thành lập Ban chỉ đạo của Bộ Xây dựng triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành, đơn vị có 18 người.

Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Phó trưởng ban thường trực là ông Bùi Xuân Dũng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Hai Thứ trưởng Bộ Xây dựng là Nguyễn Văn Sinh, Phạm Minh Hà làm phó trưởng ban.

Các thành viên còn lại gồm lãnh đạo các vụ, cục, Ban quản lý dự án đường sắt của Bộ Xây dựng và ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Các tổ giúp việc của Ban chỉ đạo gồm tổ thường trực, tổ chuyên gia, tổ phát triển nguồn nhân lực, tổ thể chế.

Ban chỉ đạo của Bộ Xây dựng triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có nhiệm vụ chỉ đạo nghiên cứu, triển khai thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giải quyết những vấn đề liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam của Bộ Xây dựng nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng…

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tổ chuyên gia gồm các nhóm chuyên ngành đường sắt về vận tải; kết cấu hạ tầng; phương tiện; thông tin, tín hiệu, giám sát và điều khiển; điện sức kéo.

Thành phần tham gia tổ chuyên gia bao gồm các công chức, viên chức, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, phụ trách các công việc liên quan đến đường sắt đang làm việc tại cơ quan, đơn vị thuộc bộ.

Ngoài ra tổ chuyên gia còn có các chuyên gia kỹ thuật, kỹ sư có trình độ chuyên môn cao thuộc nhóm ngành về đường sắt nêu trên, đã từng có kinh nghiệm lâu năm làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp xây dựng hoặc vận hành đường sắt, ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát lĩnh vực đường sắt; giảng viên, nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực đường sắt; các chuyên gia quốc tế có năng lực, kinh nghiệm trong việc hỗ trợ xây dựng, vận hành đường sắt, đặc biệt là tư vấn hỗ trợ chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp đường sắt.

Đáng chú ý, một số chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế được mời tham dự tổ chuyên gia của Ban chỉ đạo của Bộ Xây dựng triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào ngày 30-11-2024 với mục tiêu đầu tư mới toàn tuyến đường sắt tốc độ cao dài 1.541km từ Ngọc Hồi (Hà Nội) đến Thủ Thiêm (TP.HCM). Đây là tuyến đường sắt khổ 1.435mm, đường đôi, tốc độ thiết kế 350km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục; gồm 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa… Dự án được đầu tư theo hình thức đầu tư công, sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 1,713 triệu tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Hiện Bộ Xây dựng đã giao Ban quản lý dự án đường sắt khẩn trương triển khai các nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, việc lựa chọn đơn vị tư vấn hỗ trợ kỹ thuật bước báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thực hiện trong tháng 12-2025 để đơn vị này xây dựng đề cương nhiệm vụ lập dự án trong thời gian 2 tháng, đến tháng 3-2026 phát hành hồ sơ lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Tác giả: Tuấn Phùng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ