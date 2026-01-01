Mùa hoa anh đào bung nở nơi miền biên viễn Nghệ An

Những hàng cây hoa anh đào được trồng nhiều nhất ở trường tiểu học Mường Típ 1 - điểm trường Phà Nọi và dọc ngay lối vào bản. Hoa anh đào ở đây nở vào khoảng tháng 1 đến tháng 2 dương lịch, với sắc hồng rực rỡ, tạo nên khung cảnh lãng mạn. (Ảnh: Sách Nguyễn).