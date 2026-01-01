Huyệt đạo thiêng ở Thanh Hóa tạm dừng đón khách

Ngày 1-1-2026, tin từ Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết UBND tỉnh vừa có thông báo tạm dừng đón khách tham quan tại Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, trong đó có huyệt đạo thiêng trên đỉnh ngàn Nưa (thuộc xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa).

Đỉnh ngàn Nưa nơi có huyệt đạo thiêng bậc nhất Việt Nam

Trong thông báo, các điểm nằm trong phạm vi tạm dừng gồm Núi Nưa, Đền Nưa và Am Tiên. Thời gian tạm dừng bắt đầu từ ngày 30-12-2025 đến hết ngày 1-2-2026.

Theo Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, việc tạm dừng đón khách nhằm thực hiện công tác cải tạo, chỉnh trang, vệ sinh môi trường di tích, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh thông tin rộng rãi đến nhân dân và du khách; đồng thời tổ chức cắm biển báo tạm dừng tại đầu các tuyến đường vào di tích và trong khu vực di tích để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch tham quan trong thời gian tạm dừng hoạt động.

Du khách du xuân đầu năm trên đỉnh ngàn Nưa cầu may mắn, bình an

Núi Nưa hay còn gọi là ngàn Nưa, Na Sơn thuộc Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (thuộc xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa). Quần thể khu di tích này bao gồm "Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên", được quy hoạch với tổng diện tích 100 ha.

Đỉnh ngàn Nưa có đền Am Tiên là ngọn núi cao nhất trong vùng với độ cao 538 m so với mực nước biển. Nơi đây vào mùa hè trời hanh thông, quang đãng, mùa đông thường có mây mù bao phủ tạo cho ngàn Nưa một vẻ đẹp hoang sơ, u tịch và đầy huyền bí. Nơi đây là điểm đến thu hút rất đông du khách trong dịp những ngày đầu năm mới.

Tương truyền, Việt Nam có 3 huyệt đạo thiêng, ngoài huyệt đạo ở núi Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội), huyệt đạo ở núi Bà Đen (Tây Ninh) thì tại Thanh Hóa có huyệt đạo Am Tiên.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động