Hứa Vĩ Văn cảnh báo trang cờ bạc mạo danh anh quảng cáo trái phép

Hứa Vĩ Văn cảnh báo bị trang cờ bạc mạo danh quảng cáo trái phép - Ảnh: FBNV

Tối 31-12, Tuổi Trẻ Online trao đổi với diễn viên Hứa Vĩ Văn, được biết anh vừa phát hiện một trang cá cược sử dụng hình ảnh của anh trái phép và sai pháp luật.

“Tôi xin nói rõ tôi không liên quan, không hợp tác và không quảng bá cho bất kỳ hình thức cá cược nào. Mong người hâm mộ cảnh giác, nếu thấy những nội dung tương tự thì cẩn thận kẻo tiền mất tật mang” - Hứa Vĩ Văn chia sẻ.

Việc bị mạo danh anh vừa phát hiện tối nay, sau khi seach tìm kiếm thông tin những bài viết về anh trong các bộ phim.

Hứa Vĩ Văn cho biết thêm từ 5-6 năm gần đây, anh bị sử dụng hình ảnh trái phép để đi lừa tình cảm những phụ nữ lớn tuổi ở nước ngoài như Thái Lan, Myanmar, Nam Phi, Mexico, Colombia…

Những người này dùng hình ảnh của diễn viên Hứa Vĩ Văn với tên gọi nước ngoài.

“Lúc đầu, Văn và nhân viên công ty có giải thích cho những người nước ngoài bị lừa rõ sự việc qua tin nhắn Facebook, nhưng càng tư vấn họ càng nhắn nhiều hơn như cố tình không hiểu. Sau này, Văn không can thiệp nữa, cảnh báo cho mọi người biết, để không bị lừa nữa” - Hứa Vĩ Văn tâm sự.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn cho biết trên TikTok có kênh đăng clip giả mạo (tạo bằng AI) giả anh bị tai nạn giao thông, rồi kêu gọi quyên góp.

“Hôm trước, vài người quen thấy clip hỏi thăm, Văn phát hiện tài khoản giả mạo ghép hình AI” - Hứa Vĩ Văn bộc bạch.

Từ những sự việc này, một lần nữa Hứa Vĩ Văn cảnh báo khán giả cần sàng lọc, kiếm chứng thông tin trước khi tiếp nhận, chọn đọc tin ở những tờ báo chính thống.

Tác giả: Hoài Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ