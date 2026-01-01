Lễ chào cờ đầu năm mới tại cột mốc biên giới

Tại buổi lễ chào cờ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được giới thiệu về lịch sử hình thành, quá trình xây dựng, quản lý và bảo vệ đường biên, cột mốc quốc giới; được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa của công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, nhất là ở khu vực biên giới.

Lễ chào cờ tại khu vực cột mốc 443, thuộc địa bàn xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Hải Thượng).

Dịp Tết Dương lịch 2026, (từ ngày 29 đến 31/12), Đồn Biên phòng Phúc Sơn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tổ chức lực lượng tiến hành tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc đoạn từ mốc 443 đến mốc 447. Trong quá trình tuần tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra thực địa đường biên, dấu hiệu mốc quốc giới, kết quả cho thấy đường biên, cột mốc được bảo đảm nguyên trạng, an toàn, không phát hiện dấu hiệu xâm hại hay vi phạm chủ quyền biên giới quốc gia.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An tuần tra, bảo vệ đường biên dịp tết dương lịch. (Ảnh: Hải Thượng).

Quá trình tuần tra được tổ chức chặt chẽ, đúng kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị. Hoạt động này góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, tạo điều kiện để nhân dân vui Xuân, đón năm mới 2026 an toàn, lành mạnh.

Tác giả: Bá Thăng-CTV Hải Thượng

Nguồn tin: vov.vn