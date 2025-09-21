Công an Nghệ An gấp rút xây dựng nhà tặng đồng bào vùng lũ ở miền Tây

Với phương châm “nhanh một giờ, bà con có nhà sớm một giờ”, Công an Nghệ An đang gấp rút hoàn thành tặng nhà cho bà con đồng bào các dân tộc thiểu số bị thiệt hại do mưa lũ.

Với quyết tâm hoàn thành trước mùa mưa mới, từng ngày, cán bộ, chiến sĩ cùng bà con địa phương vượt núi, gùi từng bao xi măng, từng tấm tôn để sớm dựng lên những mái ấm vững chãi, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Ngay sau khi Bộ Công an phát động chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở và trường học cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai kế hoạch cụ thể.

Công an xã Mường Típ vượt đồi vận chuyển vật liệu dựng nhà cho bà con bản Ta Đo.

Các tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương và Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát mức độ thiệt hại, xác định nhu cầu thực tế của từng hộ dân tại 13 xã thuộc các huyện miền núi, từ đó hoàn thiện hồ sơ và lựa chọn địa điểm dựng nhà phù hợp.

Dù gặp muôn vàn khó khăn do đường sá sạt lở, mưa lũ liên tiếp, lực lượng Công an các xã vẫn không quản vất vả, ngày đêm vận chuyển vật liệu lên tận đồi cao, hỗ trợ bà con đào móng, dựng khung, lợp mái.

Tại bản Ta Đo, xã Mường Típ – nơi bị thiệt hại nặng nề, hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, những ngôi nhà mới đang dần hiện hữu nhờ bàn tay, giọt mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Những bước chân bền bỉ trên dốc núi đưa mái ấm đến vùng lũ.

Tại bản Bình Sơn 1 (xã Mường Xén), đồng bào Khơ Mú có tập tục dựng nhà trên triền núi. Đường vào chỉ là những lối mòn dốc đứng, xe chở vật liệu không thể lên tới nơi. Công an xã cùng bà con và nhà thầu đã gùi cõng từng bao xi măng, từng tấm tôn để kịp dựng nhà đúng tiến độ. Người dân xúc động chia sẻ, thấy lực lượng Công an không quản hiểm nguy, bà con càng thêm quyết tâm, đồng lòng chung sức.

Thượng tá Và Bá Hùa, Trưởng Công an xã Mường Típ cho biết, khó khăn lớn nhất là đường sá bị chia cắt, nhiều hộ dân mất trắng mặt bằng. Thanh niên phần lớn đi làm xa, ở nhà chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Chính vì vậy, lực lượng Công an phải trực tiếp giúp dân vận chuyển vật liệu, san nền, dựng nhà. Dù vất vả, nhưng ai cũng chỉ mong bà con sớm có chỗ ở ổn định.

Từng bao xi măng, tấm tôn, thép được vận chuyển "tăng bo" lên núi.

Các căn nhà mới được thiết kế phù hợp với địa hình, khí hậu và phong tục tập quán địa phương, với diện tích rộng hơn, nền bê tông chắc chắn, có trần chống nóng và tùy chọn xây dựng theo kiểu nhà đất hoặc nhà sàn truyền thống. Đây không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là niềm tin, chỗ dựa tinh thần để bà con vùng biên ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Công an xã Mường Xén hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Hoàng Văn Nam tại bản Cầu Tám.

Với sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, cùng sự đồng lòng của chính quyền và người dân, những bản làng từng hoang tàn sau bão lũ đang dần hồi sinh. Từng ngôi nhà kiên cố mọc lên giữa núi rừng miền Tây xứ Nghệ, thắp sáng niềm hy vọng về một cuộc sống mới vững vàng hơn cho đồng bào nơi đây.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn