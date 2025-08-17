Những “người hùng” thầm lặng nỗ lực giúp dân trong bão lũ lịch sử ở miền Tây Nghệ An

Gian nan lũ dữ, ấm tình dân quân

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, vừa qua, trên địa bàn các xã miền Tây tỉnh Nghệ An đã xảy ra lũ lụt gây thiệt hại nặng nề. Theo đó, lũ lụt đã làm 4 người chết, 484 căn nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn; 2.328 nhà bị thiệt hại dưới 70%; nhiều tài sản bị trôi, hư hỏng; nhiều diện tích hoa màu, công trình bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại do lũ gây ra tại tỉnh Nghệ An lên đến 3.800 tỷ đồng.

Trong những ngày mưa lũ, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng triển khai, huy động lực lượng khẩn trương sơ tán 3.440 hộ dân, cùng nhiều tài sản từ vùng nguy hiểm, xung yếu đến nơi an toàn. Cùng với đó, đã huy động hơn 4.250 cán bộ tăng cường địa bàn cơ sở, phối hợp chính quyền tổ chức di dời hơn hàng trăm hộ dân ở một số bản thuộc các xã Yên Hòa, Nhôn Mai và Mỹ Lý đến nơi an toàn do nguy cơ sạt lở cao. Chiến sĩ công an không chỉ là lực lượng cứu hộ, cứu nạn, mà còn là những người hùng âm thầm, chấp nhận đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ tính mạng của đồng bào mình. Họ đã xông pha vào những nơi nguy hiểm nhất, nơi mà nhiều người có lẽ sẽ do dự khi chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai.

Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An dùng thuyền hỗ trợ các cụ già, người ốm đau, bệnh tật đến nơi an toàn. Ảnh CANA.

Ngày 22/7, trời miền Tây Nghệ An xảy ra mưa lớn kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về, khiến dòng Nậm Nơn ầng ậc nước. Người dân sinh sống dọc hai bên sông không kịp trở tay, bỏ lại tài sản chạy lên núi trú ẩn, trung tâm xã Mường Xén trong tíc tắc chìm sâu giữa biển nước. Khoảng 21h cùng ngày, lực lượng Công an xã Mường Xén nhận được tin báo một hộ dân có 5 thành viên, trú tại khối 5 đang mắc kẹt trong nhà, xung quanh là biển nước, những ngôi nhà khác đã bị đổ sập. Ngay lập tức, lực lượng Công an xã Mường Xén cùng một tổ công tác, phối hợp với lực lượng quân sự có mặt ứng cứu đưa 5 người đến nơi an toàn.

Trước tình hình nước lũ dâng cao, chảy xiết, chính quyền và Công an xã Mường Xén đã cử cán bộ túc trực, kiểm tra tình hình và hỗ trợ người dân vùng nguy cơ ngập lụt di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Mặc dù dòng nước lũ chảy mạnh, nhưng lực lượng công an bất chấp nguy hiểm vẫn cùng người dân nỗ lực di dời và vớt tài sản bị nước lũ cuốn trôi.

Công an xã Hữu Kiệm dìu sản phụ Kha Thị May vượt bùn lũ đến trạm y tế. Ảnh CANA.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Thiếu tá Lỳ Bá Lử, Trưởng Công an xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An cho biết, địa bàn xã Na Ngoi không bị ảnh hưởng nhiều từ cơn bão số 3 vừa qua. Tuy nhiên, các xã lân cận như Mường Xén, Mỹ Lý,… chịu ảnh hưởng nặng nề, hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập, vùi lấp và ngập chìm trong mưa lũ, nhiều tuyến đường, bản làng bị cô lập. Thấu hiểu những khó khăn, mất mát của người dân, Công an xã Na Ngoi đã tăng cường lực lượng hỗ trợ các xã Mường Xén, Mỹ Lý,... Để đến với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã băng rừng, vượt lũ, cuốc bộ hàng chục cây số để kịp thời di dời tài sản trong lũ và hỗ trợ dọn dẹp sau khi nước rút. "Với tinh thần tất cả vì nhân dân, anh em trong đơn vị vừa tỏa ra các địa bàn trong xã, vừa tăng cường quân số cho các xã khác chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Có những thời điểm anh em kiệt sức, nhưng không ai dám nghỉ ngơi, cố gắng làm tất cả chỉ mong vớt vát một phần tài sản cho nhân dân, để họ sớm ổn định cuộc sống", Thiếu tá Lử chia sẻ.

Trưởng Công an xã Na Ngoi cũng đã đăng dòng trạng thái trên fanpage Facebook để động viên anh em đang làm nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân trong lũ. "Chỉ những ai ở trong tâm bão mới hiểu sức tàn phá mà bão gây ra. Tự dặn bản thân không được phép mệt, vì mệt mỏi của mình đáng bao nhiêu so với nỗi đau, mất mát của nhân dân". Dòng trạng thái đó như tiếp thêm sức mạnh vì đã chạm đến trái tim của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tâm lũ.

Không để ai bị bỏ lại phía sau



Sau lũ, Công an tỉnh Nghệ An đã tăng cường gần 1.000 lượt cán bộ về 8 xã chịu hậu quả nặng nề nhất để giúp nhân dân dọn dẹp hậu quả mưa lũ. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, tại cơ sở, lực lượng Công an đã nỗ lực giúp nhân dân dọn dẹp, nạo vét bùn đất, vệ sinh môi trường, ưu tiên các gia đình neo đơn, chính sách và các cơ quan thiết yếu như trạm y tế, bệnh viện, trường học để sớm trở lại hoạt động, phục vụ nhu cầu thiết yếu của bà con. Lực lượng Công an cũng đã gấp rút hỗ trợ người dân tháo dỡ hàng trăm ngôi nhà, di dời toàn bộ tài sản đến nơi an toàn trong đợt mưa lũ đổ bộ.

Công an tỉnh Nghệ An cùng lực lượng Công an xã và các lực lượng khác nạo vét bùn đất, thông tuyến đường liên bản tại xã Chiêu Lưu

"Nhiều gia đình mất trắng tài sản trong một tích tắc. Nước lũ lên nhanh quá, bà con chị kịp chạy sơ tán không mang theo được gì. Sau vài ngày trở về nhà, nhìn khung cảnh ngổn ngang, bùn ngập lên đến đầu gối, mọi thứ trong nhà đều ngập trong nước và bùn. Chưa biết xoay sở thế nào, may mắn được các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An cùng lực lượng Công an xã hỗ trợ giúp bà con. Chỉ trong thời gian ngắn, lượng bùn đất khổng lồ được dọn sạch, những vật dụng trong nhà được các chú vệ sinh sạch sẽ. Không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn các chú ", bà Vy Thị Mẫn, trú tại xã Na Ngoi xúc động chia sẻ.

Lực lượng Công an triển khai nhiệm vụ với phương châm nước rút đến đâu, khắc phục đến đó. Trong đó ưu tiên giúp đỡ các hộ neo đơn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Theo Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, thấu hiểu những mất mát vô cùng to lớn của người dân miền Tây Nghệ An, nhiều tổ chức cá nhân trong đó, lực lượng Công an Nghệ An đã khẩn trương, kịp thời tổ chức lực lượng, phương tiện và nhiều giải pháp để hỗ trợ nhân dân. Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ đến các địa bàn xung yếu trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ người dân. Riêng tại xã Mỹ Lý, Công an tỉnh đã tham mưu, đề xuất và được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý hỗ trợ xây dựng lại trường PTDT BT tiểu học Mỹ Lý 2. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã tổ chức cho người dân trên địa bàn xã Mỹ Lý đăng ký nhu cầu được làm nhà lắp ghép theo chủ trương của Bộ Công an. Qua rà soát có 86 hộ gia đình có nguyện vọng được làm nhà lắp ghép của Bộ Công an.

Lực lượng Công an cũng đã gấp rút hỗ trợ người dân tháo dỡ hàng trăm ngôi nhà, di dời toàn bộ tài sản đến nơi an toàn trong đợt mưa lũ đổ bộ.

Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo, đề xuất Bộ Công an xin chủ trương hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Trên cơ sở kết quả khảo sát, ngày 6/8, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà và trường học tặng người dân và học sinh đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền Tây tỉnh Nghệ An. Theo kế hoạch, Bộ Công an sẽ hỗ trợ tỉnh Nghệ An xây dựng mới 500 căn nhà bị đổ, sập, cuốn trôi hoàn toàn hoặc cần di dời khẩn cấp; đồng thời sửa chữa thêm 500 căn nhà khác bị hư hỏng nặng.

Đặc biệt, xã biên giới Mỹ Lý, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất, có 86 hộ dân đăng ký được hỗ trợ nhà lắp ghép từ Bộ Công an. Song song với việc tái thiết nhà ở, lực lượng Công an cũng cam kết xây mới Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, ngôi trường đã hư hại hoàn toàn trong đợt mưa lũ vừa qua. Quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an là phải thần tốc, quyết liệt, nhanh nhất, kịp thời nhất để người dân nhanh chóng có chỗ ở, các em học sinh có ngôi trường khang trang để học tập trước thềm khai giảng năm học mới; "phải vượt nắng, thắng mưa, xuyên ngày, xuyên đêm; phải lội suối, vượt đèo; phải nhanh chóng tập kết vật liệu" để đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công công trình.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn