Hỏa hoạn phá hủy nghiêm trọng nhà thờ 154 năm tuổi ở Hà Lan

(Nguồn: The Telegraph)

Giới chức Hà Lan ngày 1/1 cho biết nhà thờ lịch sử Vondelkerk tại Thủ đô Amsterdam đã bị hủy hoại nghiêm trọng sau vụ hỏa hoạn lớn xảy ra ngay sau thời khắc Năm Mới 2026.

Ngọn lửa cháy ngùn ngụt, bao trùm toàn bộ công trình 154 năm tuổi, khiến một phần tháp và mái sụp đổ và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán người dân xung quanh và cắt điện khoảng 90 hộ gia đình lân cận.

Người phát ngôn của lực lượng quản lý khủng hoảng khu vực cho biết công trình không còn khả năng khôi phục, sử dụng hoặc bảo tồn nguyên trạng sau khi bị "bà hỏa" ghé thăm.

Tuy nhiên, theo giới chức thành phố Amsterdam, dù tháp cao 50m đã bị sập và mái nhà bị hư hại nghiêm trọng nhưng phần kết cấu chính của công trình vẫn chưa bị mất ổn định.

May mắn là đến thời điểm này, nhà chức trách chưa nhận được báo cáo về thương vong do vụ việc. Khu vực công viên Vondelpark gần đó không bị ảnh hưởng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Nhà thờ Vondelkerk được xây dựng năm 1872, từng phục vụ mục đích tôn giáo trước khi được chuyển đổi công năng từ năm 1977 và hiện được sử dụng làm không gian tổ chức sự kiện và kinh doanh nhỏ.

Cùng đêm, một số vụ hỏa hoạn khác cũng xảy ra tại nhiều địa phương ở Hà Lan, buộc hàng chục người dân phải sơ tán song không ghi nhận trường hợp bị thương.

Những vụ hỏa hoạn trên xảy ra trong bối cảnh Hà Lan trải qua một đêm giao thừa được mô tả là “bất ổn,” với tình trạng gia tăng bạo lực liên quan đến pháo hoa tại nhiều địa phương.

Giới chức nước này cho biết hai người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương nghiêm trọng trong các tai nạn liên quan đến pháo hoa./.

Tác giả: Nguyễn Hà

Nguồn tin: vietnamplus.vn