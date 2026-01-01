Bỏ rơi con mới sinh cùng lời nhắn "xin chính quyền đừng tìm tôi"

Ngày 1-1, lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) cho biết người dân địa phương vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước số nhà 43, đường ĐT609, thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Bàn Tây.

Bé trai được quấn trong áo ấm, kèm theo quần áo đặt trong một túi ni-lông

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, gia đình anh B.T.Q (trú tại địa phương) phát hiện một bé trai mới sinh khoảng vài ngày bị bỏ rơi. Cháu bé nặng 3,1 kg, sức khỏe bình thường.

Lá thư viết tay được cho là của người mẹ nhờ người nhặt được nuôi con giúp

Thời điểm được phát hiện, bé trai được quấn trong áo ấm, kèm theo quần áo đặt trong một túi ni-lông.

Bên cạnh đó, người dân còn thấy một lá thư được cho là của mẹ bé với nội dung: "Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi không thể nuôi dưỡng và chăm sóc con vừa mới sinh nên tôi để ở đây. Gia đình nào nhặt được thì nuôi giúp. Tôi mong mọi người và chính quyền đừng tìm tôi vì tôi là người ở xa".

Lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây cho hay địa phương đã lập biên bản sự việc dưới sự chứng kiến của các cơ quan, ban ngành. Hiện bé trai đang được gia đình anh Q. tạm thời chăm sóc.

UBND xã Điện Bàn Tây cũng thông báo, ai là thân nhân của bé liên hệ với chính quyền địa phương để làm thủ tục nhận lại.

Trong thời hạn 7 ngày, nếu không có người đến nhận, xã sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký khai sinh cho bé theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động