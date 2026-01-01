Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Nghệ An triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí trái phép

Nội dung Thư khen nêu rõ:

Lãnh đạo Bộ được báo cáo: Thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng hoạt động mua bán, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng với số lượng lớn, xảy ra trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố, bắt 42 đối tượng, thu giữ 88 khẩu súng các loại, gần 30.000 viên đạn cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; là điển hình trong thực hiện phương châm "tích cực phòng ngừa", "chủ động tấn công" ngăn chặn nguồn phát sinh các loại tội phạm.

Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ ổ nhóm mua bán, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng với số lượng lớn.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án có ý nghĩa, giá trị rất thiết thực đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên cả nước, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của các lực lượng tham gia phá án; đề nghị Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật; mong các đơn vị phát huy kết quả đạt được, chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân