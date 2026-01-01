Cán bộ Bộ ngoại giao về quê nghỉ Tết t.ử v.o.n.g sau t.a.i n.ạ.n

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Đ.X.S. (SN 2001), trú xóm Thuận Yên, xã Tân Phú (Nghệ An) đang trên đường về nhà sau khi xuống xe khách từ Hà Nội.

Cán bộ Bộ Ngoại giao về quê nghỉ Tết tử vong sau tai nạn. (Ảnh Tân kỳ)

Khi anh S. băng qua Quốc lộ 48E để về nhà ở phía đối diện đã xảy ra va chạm với một xe ô tô khách BKS 18F-005.xx. Cú va chạm khiến nạn nhân bị húc văng một đoạn, tử vong tại chỗ.

Trao đổi với phóng viên, ông Vy Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Tân Phú xác nhận anh S. là cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao. Anh S. về thăm gia đình nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn