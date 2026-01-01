Thể thao Thái Lan dậy sóng vì vụ bê bối lớn nổ ngay ngày đầu năm

Một cựu quan chức Chính phủ Thái Lan bị tố có liên quan đường dây dàn xếp tỉ số - Ảnh: THAIRATH

"Ông ta là ai? Nguồn tin nội bộ tiết lộ có một quan chức Chính phủ Thái Lan liên quan việc dàn xếp các trận đấu quyền anh trong 2 tháng qua. Quan chức này kiếm được 10 triệu baht", báo Thairath giật tít dài dằng dặc về vụ việc đang gây bão làng thể thao Thái Lan.

Cụ thể ngay trong sáng 1-1-2026, ông Achariya Ruangratanapong, Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ nạn nhân tội phạm, lên mạng xã hội để vạch trần vụ bê bối dàn xếp tỉ số trong làng boxing chuyên nghiệp ở Thái Lan.

Theo ông Achariya, một cá nhân đã cố gắng dàn xếp một trận đấu quyền anh trong một thời gian dài, nhận được hơn 10 triệu baht trong hai tháng qua.

Cần biết Thái Lan cực kỳ phát triển ở lĩnh vực võ đài chuyên nghiệp. Họ sở hữu ONE Championship - hệ thống võ đài MMA lớn bậc nhất thế giới và rất nhiều giải đấu boxing, muay Thái, kickboxing hàng đầu khác.

Theo tố cáo của ông Achariya, tình trạng dàn xếp tỉ số đã xuất hiện ở nhiều võ đài nổi tiếng như Rajadamnern, Tawanna, Channel 7 và Om Noi - đều là những lò võ gắn liền với nhiều sự kiện lớn của giới boxing chuyên nghiệp tại Thái Lan.

"Người đứng đầu vụ dàn xếp tỉ số này là một cựu quan chức chính phủ. Dù đã bị bắt quả tang nhiều lần, ông vẫn trơ trẽn tuyên bố không biết gì, nói rằng ông không thấy gì và không hề hay biết.

Mới đây, ông ta lại đề xuất với Petchyindee Promotions tổ chức một loạt trận đấu tại sân Rangsit, đề nghị bốn trận đấu và sẵn sàng tự trả phí cho các võ sĩ, nhưng bên tổ chức đã từ chối", ông Achariya tố cáo.

Là Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ nạn nhân tội phạm, ông Achariya cũng là một nhân vật tên tuổi ở Thái Lan và có nhiều quan hệ với các võ sĩ - vốn đôi khi dính líu đến giới xã hội đen.

Tố giác của ông Achariya khiến làng thể thao Thái Lan dậy sóng, đặc biệt khi người bị tố cáo lại là một cựu quan chức chính phủ. Theo ông Achariya, vị quan chức này đã bỏ túi hơn 10 triệu baht (khoảng 8,4 tỉ đồng) chỉ trong 2 tháng.

Từ SEA Games 33, làng võ thuật Thái Lan đã chìm ngập trong những tranh cãi về nạn dàn xếp. Chính các võ sĩ muay của Thái Lan đã đứng ra tố cáo, và nhận được sự cổ vũ lớn từ cộng đồng võ thuật quốc gia này.

Nổi bật nhất là vụ Mongkutpetch Petchprawfar, nữ võ sĩ muay hạng cân 45kg nữ, hiện đã nộp đơn lên Ủy ban Olympic Thái Lan tố cáo chuyện "dàn xếp huy chương" ở SEA Games 33.

