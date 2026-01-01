Cặp bánh xe đầu kéo bất ngờ văng ra đường trúng vào người dân

Vụ việc xảy ra vào trưa 31/12/2025 tại Km 13+300 Quốc lộ 53 đoạn thuộc ấp Long Hiệp (xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Thời điểm trên, anh N.V.R. (SN 1991, ngụ phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 66H.06881 kéo theo sơ-mi rơ-mooc lưu thông hướng từ xã Long Hồ về xã Trung Hiệp.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Xe ô tô đầu kéo lưu thông đến khu vực nói trên, cặp bánh xe trục trước bên trái của sơ-mi rơ-mooc bất ngờ văng ra ngoài, lăn qua bên trái đường va chạm vào 2 xe mô tô dừng bên lề và trúng vào người chị N.T.T.T. (SN 1982).

Cặp bánh xe văng trúng khiến người phụ nữ bị thương.

Cú va chạm khiến chị T. bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu và sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Phòng CSGT đã tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn