Thuê con nghiện làm công nhân xây dựng để "chăn dắt"

Trước đó, tối 23/12/2025, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an xã Ô Diên kiểm tra khu lán, xưởng cho công nhân xây dựng thuê trên địa bàn xã Ô Diên phát hiện 32 đối tượng dương tính với heroin. Đa phần các đối tượng bị bắt giữ đều là công nhân đến từ các tỉnh miền núi Tây Bắc.

Đối tượng Vũ Văn Hiệu.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định các nhóm công nhân này hàng ngày gặp đối tượng Lò Văn Khơ (SN 1995, thường trú tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) lấy heroin để sử dụng. Cai thầu Vũ Văn Hiệu trực tiếp trả công thợ, ghi sổ tiền ma túy, cuối tháng trừ toàn bộ vào lương. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Văn Hiệu về hành vi “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”; 20 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trung tá Cao Đức Hưng, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra một số vụ việc cai thầu trả công cho công nhân bằng ma túy. Các vụ việc trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về một thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm. Không ít lao động dần rơi vào tình trạng lệ thuộc vào ma túy, tiền công bị trừ sạch để thỏa mãn cơn nghiện, cuối cùng không còn đồng nào mang về cho gia đình, thậm chí lạc lối và vướng vào các hành vi vi phạm pháp luật.

“Đây là thủ đoạn “chăn dắt” mới của tội phạm ma tuý. Vì hám lời, chủ thầu đã chủ động chọn lựa các đối tượng là người nghiện ma túy ở vùng cao Tây Bắc đưa xuống Hà Nội làm công nhân rồi trả lương rẻ mạt. Hằng ngày, các công nhân phụ thuộc vào nguồn ma túy cung cấp, tiền lương bị trừ hết, chẳng còn đồng nào mang về cho gia đình…”- Trung tá Cao Đức Hưng cho biết.

Các đối tượng còn lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người nghiện để biến họ thành công cụ, vừa tiêu thụ ma túy, vừa bị bóc lột sức lao động. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, làm suy giảm sức khỏe, phá hoại tương lai của nhiều gia đình ở vùng cao, đồng thời tạo ra môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự tại các công trình.

Tác giả: X. Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân