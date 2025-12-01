1 điểm du lịch nổi tiếng thất thủ trước biển người ngày cuối năm 2025

Những ngày cuối tháng 12 năm 2025, mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt hình ảnh và video ghi lại cảnh tượng đông đúc chưa từng có tại Tokyo Disneyland, Nhật Bản. Các cụm từ như "thất thủ" hay "biển người vô tận" liên tục được cư dân mạng sử dụng để mô tả tình trạng quá tải tại công viên giải trí hàng đầu Nhật Bản. Dù thời tiết mùa đông tại Tokyo khá lạnh, dòng người đổ về đây để tìm kiếm "sự chữa lành" cuối năm vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trên các nền tảng như TikTok và X, không khó để bắt gặp những đoạn clip quay cảnh hàng nghìn du khách xếp hàng rồng rắn ngay từ tờ mờ sáng trước cổng vào. Hình ảnh từ trên cao cho thấy các lối đi bên trong công viên hầu như không còn chỗ trống. Nhiều du khách chia sẻ rằng họ phải chờ đợi từ 75 đến 120 phút chỉ để mua một phần thức ăn nhanh tại các quầy phục vụ thay vì các nhà hàng lớn. Các trò chơi nổi tiếng như Beauty and the Beast hay Enchanted Tale thường xuyên ghi nhận thời gian chờ đợi vượt mốc 150 phút.

Tokyo Disneyland từ lâu đã là biểu tượng của niềm vui và sự mộng mơ, tọa lạc tại Urayasu, tỉnh Chiba, ngay sát thủ đô Tokyo. Được khánh thành vào năm 1983, đây là công viên Disney đầu tiên được xây dựng ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Với diện tích khoảng 465.000 mét vuông, công viên được chia thành 7 khu vực chủ đề khác nhau, từ vẻ cổ điển của World Bazaar đến sự hiện đại của Tomorrowland hay thế giới thần tiên Fantasyland.

Sức hút của công viên trong dịp cuối năm 2025 không chỉ đến từ thương hiệu Disney mà còn nhờ hàng loạt sự kiện đặc biệt. Năm nay, Tokyo Disneyland đã ra mắt đoàn diễu hành Giáng sinh mới mang tên Toys Wonderous Christmas sau một thập kỷ duy trì phiên bản cũ. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các nhân vật độc quyền như tiên Giáng sinh Li’l RingRing cũng tạo nên cơn sốt mua sắm đồ lưu niệm, khiến các cửa hàng luôn trong tình trạng phải điều tiết lượng khách ra vào.

Theo các báo cáo thống kê từ Oriental Land Co., đơn vị vận hành khu nghỉ dưỡng, lượng khách tham quan trong năm tài chính 2025 dự kiến đạt khoảng 28.000.000 lượt, tăng khoảng 400.000 lượt so với năm trước. Trong đó, khoảng 15% là khách du lịch quốc tế. Đáng chú ý, mức chi tiêu trung bình của mỗi du khách đã đạt kỷ lục mới, xấp xỉ 2,9 triệu VNĐ cho mỗi lần ghé thăm. Riêng trong tuần lễ cao điểm từ Giáng sinh đến Tết Dương lịch, công viên thường xuyên hoạt động ở mức 80% đến 95% công suất tối đa.

Mặc dù phải đối mặt với tình trạng chờ đợi kéo dài và biển người đông đúc, nhiều du khách vẫn tỏ ra hào hứng. Đối với nhiều người, việc đứng giữa không gian rực rỡ ánh đèn ban đêm, ngắm nhìn cây thông Noel khổng lồ cao 15 mét tại World Bazaar hay thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời lâu đài Cinderella chính là cách tốt nhất để khép lại một năm bận rộn. Tuy nhiên, các chuyên gia du lịch cũng đưa ra lời khuyên rằng nếu muốn trải nghiệm "sự chữa lành" một cách yên bình hơn, du khách nên cân nhắc ghé thăm vào giai đoạn giữa tháng 1, khi lượng khách bắt đầu giảm mạnh sau kỳ nghỉ lễ.

Sự thất thủ của Tokyo Disneyland trong những ngày cuối năm 2025 một lần nữa khẳng định vị thế không thể thay thế của địa điểm này trong lòng du khách. Dù đông đúc và mệt mỏi, thế giới cổ tích giữa đời thực này vẫn luôn biết cách khiến người ta phải tình nguyện xếp hàng để đổi lấy vài phút giây kỳ diệu.

Nguồn: X

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: Thanh niên Việt