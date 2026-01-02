Ngày 1-1, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một ô tô con và nhiều xe máy trên phố Võ Thị Sáu, TP Hà Nội.

Ô tô con tông liên hoàn 6 xe máy trên phố

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, tại phố Võ Thị Sáu (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), ô tô mang BKS 30G-476.xx bất ngờ tông liên hoàn 6 xe máy.

Vụ tai nạn khiến một người bị thương nhẹ, 3 xe máy bị hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, chiếc ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, túi khí bung, lốp sau bị nổ; nhiều xe máy nằm la liệt, hư hỏng.

Chiếc xe tông vào nhiều xe máy. Ảnh: OFFB

Qua xác định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ việc do nữ tài xế ô tô đạp nhầm chân ga.

