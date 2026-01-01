Nguyễn Thanh Hải: Sau hào quang "hiệp sĩ", là vết trượt dài

Ông Nguyễn Thanh Hải cùng 40 người khác bị Công an TPHCM bắt giam với 5 tội danh khác nhau gồm: "Cưỡng đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Mua bán người"; "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép", "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Nhiều lần được vinh danh

Ông Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1971 tại tỉnh Bình Dương (cũ) và được biết đến là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào "hiệp sĩ đường phố".

Nguyễn Thanh Hải từng là một thành viên được biết đến rộng rãi của mô hình phòng chống tội phạm tự nguyện thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, tỉnh Bình Dương (cũ).

Ông Nguyễn Thanh Hải trong một lần bắt "đinh tặc" khi còn tham gia câu lạc bộ

Ông Hải từng tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng trong nhiều vụ truy bắt trộm cắp, cướp giật và các hành vi phạm pháp, được một số người dân đánh giá là phản ứng nhanh, "giúp dân" trong nhiều tình huống nguy hiểm.

Trước năm 2020, ông Nguyễn Thanh Hải được ca ngợi là một người có nghĩa khí, có tinh thần giúp đỡ cộng đồng, tham gia bắt giữ tội phạm mà không nhận thù lao, giúp người dân tìm lại tài sản. Với những thành tích trong phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ông Hải từng nhiều lần được vinh danh, khen thưởng.

Rời khỏi mô hình "hiệp sĩ"

Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, tỉnh Bình Dương (cũ) được thành lập tháng 11-1997, gồm 10 thành viên. Họ là những người tích cực tham gia phong trào của địa phương. Với tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công truy bắt đối tượng, các anh còn được người dân nơi đây gọi thân mật với biệt danh là "hiệp sĩ SBC" (hiệp sĩ săn bắt cướp - PV).

Năm 2019, ông Nguyễn Thanh Hải xin rời khỏi Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hoà, tỉnh Bình Dương (cũ) do ông không đồng ý với một số quy định.

Khi hoạt động trong câu lạc bộ, ông Hải buộc phải tuân thủ quy định về phạm vi địa bàn (chỉ trong phường/xã) và quy trình báo cáo, phối hợp. Tuy nhiên, ông Hải cho rằng các ràng buộc này làm giảm tính linh hoạt, khiến việc truy đuổi, ngăn chặn tội phạm "mất thời cơ".

Hình ảnh ông Nguyễn Thanh Hải sau khi rời khỏi câu lạc bộ

Ông Hải từng bày tỏ quan điểm rằng khi tội phạm di chuyển nhanh hoặc vượt địa bàn, nếu không tiếp tục truy đuổi thì sẽ bỏ lỡ cơ hội bắt giữ. Từ đó, ông rời khỏi câu lạc bộ phòng chống tội phạm.

Sau khi rời câu lạc bộ, ông vẫn tự xưng là "hiệp sĩ" trên mạng xã hội, nhưng không còn thuộc sự quản lý của Câu lạc bộ phòng chống tội phạm chính thức của địa phương.

Từ cuối năm 2025, một số hình ảnh được cho là ông Hải bị bắt lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận. Từ thời điểm này, trang TikTok cá nhân của ông Hải không còn hoạt động và không có bất kỳ thông tin nào về việc vi phạm pháp luật của ông Hải.

Cưỡng đoạt 2,2 tỉ đồng

Ông Nguyễn Thanh Hải từng được xem là một "hiệp sĩ" có đóng góp cho cộng đồng, tuy nhiên hiện nay ông Hải cùng 40 người khác đã bị Công an TPHCM khởi tố, ra Lệnh bắt để tạm giam với 5 tội danh khác nhau.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm ông Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh "hiệp sĩ" được dựng trên mạng xã hội đã bị lợi dụng để che giấu hành vi trục lợi, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và quyền lợi của người bị hại và gia đình nạn nhân.

Ông Nguyễn Thanh Hải tại Công an TPHCM

Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh "hiệp sĩ cứu người" thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội với lượng người theo dõi lớn, thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc "giải cứu miễn phí, không nhận tiền".

Thực tế, khi thân nhân nạn nhân đến nhờ giúp đỡ, Hải yêu cầu phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về, nếu không có tiền thì từ chối.

Nhóm của Nguyễn Thanh Hải tổ chức tiếp nhận người dân có nhu cầu "giải cứu" tại địa điểm cố định, phân công người ghi nhận thông tin, quay video phỏng vấn, dàn dựng nội dung, chỉnh sửa clip để đăng tải trên mạng xã hội nhằm tạo uy tín và thu hút thêm nạn nhân. Đây là thủ đoạn quảng bá, tìm "khách hàng" cho hành vi phạm tội.

Sau khi xác định được người cần "giải cứu" đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Nguyễn Thanh Hải móc nối với các đầu mối tại Campuchia để đưa người ra khỏi khu giam giữ.

Hải và đồng phạm nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian, chiếm đoạt phần chênh lệch. Các đối tượng khai nhận, tiền được sử dụng một phần để trả cho đầu mối Campuchia, phần còn lại Nguyễn Thanh Hải và các đối tượng liên quan chia nhau hưởng lợi bất chính.

Sau khi nhận tiền, nhóm Nguyễn Thanh Hải tổ chức đưa người từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không làm thủ tục xuất nhập cảnh, không có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý xuất nhập cảnh.

Theo Công an TPHCM, từ năm 2023 nhóm ông Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỉ đồng. Các đối tượng giúp sức biết rõ hành vi phạm tội, vẫn tích cực hỗ trợ, hưởng lợi bất chính từ các hoạt động này. Hành vi của nhóm Nguyễn Thanh Hải có tổ chức, kéo dài, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng niềm tin xã hội và hoàn cảnh khó khăn của người dân để trục lợi, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và công tác phòng, chống tội phạm.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động