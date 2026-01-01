Khoảng 40 người thiệt mạng trong vụ nổ quán bar ở Thụy Sĩ

Giới chức Thụy Sĩ căng bạt phủ kín mặt ngoài quán bar Le Constellation sau vụ việc. Ảnh: Reuters

Chỉ huy cảnh sát bang Valais của Thụy Sĩ Frederic Gisler hôm nay (1/1) thông báo "hàng chục người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương, gồm nhiều người bị thương nặng" do vụ cháy, nổ xảy ra sau thời khắc giao thừa tại quán bar Le Constellation ở thị trấn nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, Reuters đưa tin.

Crans-Montana cách thủ đô Bern của Thụy Sĩ khoảng 200km về phía Nam. Nơi đây tập trung rất đông du khách trong các dịp nghỉ lễ năm mới. Hàng trăm người được cho là đã có mặt tại quán bar Le Constellation và đang ăn mừng năm mới khi vụ nổ xảy ra lúc 1h30 (giờ địa phương).

Giới chức Thụy Sĩ đã triển khai 150 nhân viên cứu hộ, 10 trực thăng và 40 xe cứu thương tới hiện trường làm công tác cứu nạn. Khoa chăm sóc tích cực của bệnh viện bang Valais đã quá tải, một số bệnh nhân đang được chuyển đến nơi khác.

Nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định. Giới chức Thụy Sĩ đánh giá đây là sự cố và loại bỏ khả năng quán bar bị tấn công. Truyền thông địa phương cho rằng đám cháy có thể bắt nguồn từ pháo hoa.

AlJazeera cùng ngày cho biết, Bộ Ngoại giao Italy dẫn nguồn tin cảnh sát Thụy Sĩ và thông báo khoảng 40 người có thể đã thiệt mạng, song chưa thể xác định nhân thân do thi thể của họ bị biến dạng do hỏa hoạn. Giới chức địa phương tin rằng trong số các nạn nhân có nhiều công dân nước ngoài.

Các vụ cháy, nổ nghiêm trọng do tai nạn hiếm khi xảy ra ở Thụy Sĩ. Vụ nổ do tai nạn gây thương vong lớn nhất tại Thụy Sĩ từ trước vụ việc Crans-Montana là vào năm 1947, khi 3.000 tấn đạn dược thời Thế chiến II, được cất giấu trên núi Mitholz, phát nổ, làm 9 người chết.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân