Triệt lông vùng kín có ảnh hưởng đến chuyện phòng the?

Ngày nay, do nhiều lý do khác nhau như muốn làm đẹp hoặc muốn tạo sự thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày mà nhiều người, cả nam giới và phụ nữ, lựa chọn cách triệt lông ở vùng kín. Tuy nhiên, cũng có người băn khoăn có nên “dọn cỏ” ở vùng kín không và nếu làm như vậy có gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản hoặc chuyện phòng the hay không?

Triệt lông vùng kín là quyết định của mỗi cá nhân song nên cân nhắc các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe

Chia sẻ về vấn đề này, BS Phạm Quang Khải – Khoa Phẫu thuật thận, tiết niệu và nam học, Bệnh viện E cho rằng, mọi bộ phận cơ thể con người đều có chức năng và lý do tồn tại. Những đám lông ở vùng kín cũng vậy, dù con người đã trải qua quá trình tiến hóa rất lâu dài nhưng không mất đi bởi nó có những tác dụng nhất định trong việc bảo vệ cơ quan sinh dục.

“Lông ở vùng kín đóng vai trò như một lớp màng chắn ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn, virus, nấm gây các bệnh nhiễm trùng cho cơ quan sinh dục; đồng thời, có tác dụng giảm bớt ma sát cho da, từ đó hạn chế những kích ứng có thể xảy ra ở vùng nhạy cảm này.‏ Vào những ngày trời lạnh, lớp lông này có thể giúp giữ ấm cho vùng sinh dục. Còn trong ngày hè nóng nực, vùng chân lông mu tiết ra một lớp dầu để làm giảm nhiệt, làm mát vùng kín. Do đó, về mặt y khoa thì không bắt buộc phải tẩy, cạo, hoặc triệt lông vùng kín”, BS Phạm Quang Khải nói.

Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy lông ở vùng kín gây vướng víu hoặc mất tự tin khi mặc bikini hay khi quan hệ thân mật với bạn tình nên muốn thực hiện các biện pháp cạo, tẩy hoặc triệt lông. Do đó, việc để tự nhiên hay thực hiện các biện pháp nhằm loại bỏ lông vùng kín tùy thuộc vào quan điểm, mong muốn, sở thích, trải nghiệm của mỗi người. Song BS Phạm Quang Khải lưu ý trước khi muốn triệt lông vùng kín, mọi người nên cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ.

“Lợi ích là chúng ta sẽ cảm thấy thoáng mát, dễ vệ sinh vùng kín hơn. Đồng thời cũng giúp các bạn tăng sự tự tin khi gần gũi với bạn tình hoặc khi mặc bikini. Khi cảm thấy tự tin thì cuộc yêu cũng sẽ diễn ra suôn sẻ, thăng hoa hơn. Về mặt nguy cơ thì các bạn nên lưu ý: thứ nhất, khi chúng ta thực hiện không đúng cách thì có thể bị xước da hoặc bị viêm nang lông, nhiễm trùng da vùng kín. Nếu vết rách lớn có thể để lại sẹo thâm. Vùng kín là vùng rất nhạy cảm nên nếu để viêm nhiễm thì có thể ảnh hưởng lâu dài liên quan đến sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản của mỗi cá thể. Do đó, khi muốn làm đẹp vùng kín, chúng ta nên biết lợi ích và nguy cơ luôn song hành với nhau”, BS Phạm Quang Khải giải thích.

Nhiều người cho rằng triệt lông vùng kín chỉ làm việc làm đẹp ngoài da thông thường, không cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Song theo BS Phạm Quang Khải quan niệm này chưa hoàn toàn đúng.

“Dù là một thủ thuật về mặt thẩm mỹ thôi, nhưng việc triệt lông vùng kín vẫn tác động trực tiếp lên một vùng da rất nhạy cảm, gần cơ quan sinh dục. Bên cạnh đó, có những người có cơ địa bị viêm da hoặc là mắc bệnh tiểu đường khiến vết thương khó hồi phục hoặc những trường hợp đang bị viêm nhiễm phụ khoa chẳng hạn thì nên có sự tư vấn của bác sỹ trước khi thực hiện, tránh các biến chứng. Do đó, các bạn không nên chủ quan nghĩ là chỉ làm đẹp ngoài da thôi thì không cần ý kiến của bác sĩ. Mỗi người một cơ địa, tình trạng sức khỏe khác nhau nên không phải thấy người khác làm được là mình cũng làm được. Tôi đã gặp không ít trường hợp theo trend đi triệt lông rồi bị viêm nhiễm và phải đến bệnh viện để xử lý hậu quả”, BS Phạm Quang Khải khuyến cáo.

Hiện nay dịch vụ làm đẹp vùng kín được quảng cáo rất phổ biến trên mạng xã hội. Do đó, cùng với việc tham khảo ý kiến của bác sĩ, để đảm bảo an toàn khi làm đẹp vùng kín nói chung và và triệt lông vùng kín nói riêng, BS Phạm Quang Khải khuyên mọi người nên lựa chọn những cơ sở làm đẹp có uy tín, do các bác sĩ có chuyên môn, được cấp giấy phép hành nghề thực hiện. Không nên ham rẻ hoặc tin vào những lời quảng cáo hoa mỹ để rồi tiền mất tật mang. Dụng cụ khi thực hiện triệt lông vùng kín phải vô trùng để tránh nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc viêm gan B, viêm gan C, HIV.

“Sau khi triệt lông, các bạn lưu ý giữ cho vùng kín khô thoáng, nên mặc quần lót chất liệu cotton, rộng rãi, thoải mái. Thông thường, những hôm đầu tiên ngay sau khi mà triệt lông vùng kín thì các bạn có để không sử dụng dung dịch vệ sinh. Bởi vì cái da ở vùng đó rất nhạy cảm, nếu dùng xà phòng hoặc nước rửa có tính chất sát khuẩn mạnh thì có thể khiến da bị kích ứng, bị viêm. Những ngày tiếp theo, chúng ta nên sử dụng các dung dịch dịu nhẹ, không dùng sản phẩm có mùi thơm đậm. Các bạn cũng nên chú ý nếu thấy xuất hiện dấu hiệu như da bị đỏ rát hoặc thấy đau, ngứa kéo dài trên 2- 3 ngày, hay xuất hiện mụn mưng mủ thì đó là những dấu hiệu của viêm nhiễm, cần đi khám để điều trị kịp thời”, BS Phạm Quang Khải hướng dẫn.

Tác giả: Ánh Tuyết

Nguồn tin: Báo VOV