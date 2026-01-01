Tuyển thủ Hồ Tấn Tài báo tin vui cho Becamex TP.HCM!

Hồ Tấn tài đã quay lại tập luyện cùng các đồng đội ở Becamex TP.HCM. Ảnh: CTV

Bị đứt dây chằng chéo gối phải trong trận bán kết AFF Cup 2024 tại Singapore, Hồ Tấn Tài buộc phải phẫu thuật vào giữa tháng 1 năm 2025. Đến nay đã gần 1 năm trôi qua, nhưng mọi người vẫn khá sốt ruột khi đến giờ vẫn chưa thấy Hồ Tấn Tài tái xuất, dẫu đồng đội cũng dính chấn thương cùng thời điểm với anh là Nguyễn Xuân Son đã quay lại thi đấu. Thậm chí đồng đội trẻ bị dính chấn thương sau đó là Bùi Vĩ Hào cũng đã quay lại tập luyện và thi đấu trở lại trong màu áo ĐT U23 Việt Nam.

Nếu nói về sự sốt ruột và mong muốn quay lại thi đấu nhất, có lẽ chẳng ai ngoài Hồ Tấn Tài, bởi như chính anh chia sẻ: “Sau gần 1 năm phải tập hồi phục sau phẫu thuật chấn thương, thật sự tôi nhớ bóng đá lắm rồi, nên đang rất nỗ lực tập luyện cho việc sớm quay lại sân cỏ. Vì nhìn những đồng đội cũng cùng phẫu thuật chấn thương, nhưng đã sớm quay lại thi đấu khiến tôi càng thêm sốt ruột”.

Tấn Tài trong một buổi tập cùng đội bóng đất Thủ. Ảnh: CTV

Thực tế, sau khi phẫu thuật chấn thương, Tấn Tài đã tuân thủ rất nghiêm túc những bài tập hồi phục theo phác đồ của bác sĩ Trần Huy Thọ thuộc đội tuyển bóng đá Việt Nam, và quá trình hồi phục của anh tiến triển rất tốt. Mới đây, Tấn Tài đã bước vào tập luyện cùng CLB Becamex TP.HCM. Tuy nhiên, sau đó gân kheo của Tài gặp chút vấn đề, nên anh phải dưỡng thương để có sự hồi phục tốt nhất.

“Thời gian qua, tôi đã tập lại cùng các đồng đội ở đội bóng đất Thủ, nhưng sau đó lại gặp chút vấn đề về gân kheo, nên tôi phải cố dưỡng cho ổn nhất. Bên cạnh đó, ban huấn luyện của Becamex Bình Dương cũng muốn dưỡng chân cho tôi để có thể bước vào thi đấu với thể lực sung mãn nhất. Vì đã tập hồi phục gần cả năm rồi, nên đâu có vội vã gì một vài trận đấu”, Tấn Tài bày tỏ.

Tấn Tài trong đội hình các ngôi sao ở trận đấu thiện nguyện diễn ra hồi đầu tháng 12. Ảnh: CTV

Hiện giải đấu đang nghỉ nhường sân chơi cho SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026, nên càng có thời gian để Hồ Tấn Tài tập luyện kết nối với đồng đội sau quãng nghỉ thi đấu do chấn thương. Tấn Tài cho biết đã tập lại với đội bóng hơn 1 tháng qua và bản thân cảm thấy khá ổn, thậm chí anh đã thi đấu được nửa hiệp trong trận đấu giao hữu với Long An.

“Thời gian qua, tôi đã bước vào tập luyện cùng các đồng đội ở Becamex TP.HCM. Ban đầu cũng hơi ngại vì cảm giác bóng chưa quá tốt, nhưng nay mọi thứ đã ổn hơn rất nhiều. Thậm chí tôi đã có thể chơi trọn một hiệp trong trận đấu giao hữu với Long An cách đây chưa lâu”, Hồ Tấn Tài cho biết.

Sự quay lại của Tấn tài sẽ giúp Becamex TP.HCM mạnh hơn. Ảnh: CTV

Đây là thông tin rất vui cho đội bóng Becamex TP.HCM, vì sự có mặt của Hồ Tấn Tài và Bùi Vĩ Hào trong thời gian tới sẽ giúp cho sức mạnh của CLB tăng lên đáng kể. Đặc biệt, sự quay lại của Tấn Tài sẽ giúp cho hàng công của đội bóng đất Thủ có sự gia tăng đáng kể về sức mạnh.

Đừng quên sau 11 vòng đấu, Becamex TP.HCM ghi được 14 bàn, nhưng thủng lưới đến 19 bàn. Chưa kể trong 11 trận đấu, họ chỉ mới thắng có 3 trận, nhưng hoà 2 và thua đến 6, nên thành tích này vẫn chưa khiến cho những người làm bóng đá ở Becamex hài lòng. Vì vậy, Tấn Tài đang được kỳ vọng sẽ giúp cho hàng phòng ngự đội bóng đất Thủ được gia cố ổn hơn.

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn