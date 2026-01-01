‘Bật’ lại ban lãnh đạo, HLV Chelsea ‘bay chức’ đúng ngày đầu năm mới

“Chelsea đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Enzo Maresca sau khi mối quan hệ giữa nhà cầm quân người Ý và ban lãnh đạo rơi vào tình trạng đổ vỡ hoàn toàn”, tờ SunSport cho hay.

Quyết định được đưa ra chỉ 3 ngày trước chuyến làm khách của Man City, đồng thời khép lại giai đoạn cầm quân chỉ vài tháng nhưng mang về cho “The Blues” 2 danh hiệu.

HLV Maresca đã nhiều lần công khai thể hiện sự bất mãn với thượng tầng Chelsea trong những tuần gần đây. Cao trào của mâu thuẫn bắt đầu sau chiến thắng trước Everton ngày 13/12, khi ông bất ngờ tuyên bố mình vừa trải qua “48 giờ tồi tệ nhất” kể từ khi dẫn dắt đội bóng.

Việc Maresca từ chối giải thích rõ ràng nguyên nhân, cả nội bộ lẫn trước truyền thông, khiến ban lãnh đạo Chelsea ngày càng không hài lòng.

HLV Enzo Maresca đã bị Chelsea sa thải.

Chelsea xác nhận việc chia tay Maresca bằng một thông báo ngắn gọn, trong đó đội chủ sân Stamford Bridge nhấn mạnh HLV người Ý đã cùng CLB giành chức vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup.

Những thành tích này được xem là dấu ấn quan trọng trong lịch sử gần đây của đội bóng. Tuy nhiên, trong bối cảnh Chelsea vẫn còn nhiều mục tiêu ở 4 đấu trường, bao gồm cuộc đua giành vé dự Champions League, đôi bên thống nhất rằng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện là cần thiết để đưa mùa giải trở lại quỹ đạo.

“Chúng tôi chúc HLV Enzo mọi điều tốt đẹp trong tương lai", thông báo của Chelsea có đoạn.

Quyết định của Chelsea có phần bất ngờ vì ông Maresca từng ở vị thế rất vững chắc hồi đầu tháng 12.

Chelsea khi đó đánh bại Barcelona, hòa Arsenal dù phải chơi thiếu người, đồng thời được tiếp thêm uy tín từ những danh hiệu ở mùa giải đầu tiên của ông.

Chỉ mới tháng trước, HLV Maresca còn khẳng định sẽ “chắc chắn” tiếp tục dẫn dắt Chelsea mùa sau, giữa tin đồn ông có thể kế nhiệm Pep Guardiola tại Man City.

Tuy nhiên, phong độ sa sút nghiêm trọng đã khiến mọi thứ thay đổi. Chelsea chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất, nhận các thất bại trước Leeds, Atalanta và Aston Villa.

Đội bóng cũng trở thành CLB để mất nhiều điểm nhất tại Premier League mùa này khi đã đánh rơi 15 điểm từ thế dẫn bàn.

Những quyết định điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu của Maresca bị đặt dấu hỏi, trong khi ông còn hứng chịu tiếng la ó từ khán giả Stamford Bridge khi rút Cole Palmer ra sân ở trận gặp Bournemouth.

Việc Maresca bỏ họp báo sau trận hòa Bournemouth 2-2, với lý do ốm càng khiến căng thẳng leo thang. Cuối cùng, Chelsea đi đến quyết định sa thải HLV người Ý.

Hiện có nhiều ứng viên tiềm năng có thể ngồi ‘ghế nóng’ Stamford Bridge như HLV Liam Rosenior, Jose Mourinho, Glasner, Andoni Iraola, Marco Silva và cả Xavi.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn