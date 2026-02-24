Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp công dân định kỳ tháng 2/2026

Quang cảnh phiên tiếp công dân chiều ngày 24/02/2026

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn – Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo tình hình đơn thư công dân gửi đến Ban Tiếp công dân tỉnh trong tháng 02/2026

Bà Nguyễn Thị Lan trình bày nội dung kiến nghị

Trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tiếp vợ chồng ông Đậu Văn Chiến, bà Nguyễn Thị Lan, trú tại thôn Giang Lam, xã Bích Hào. Ông Chiến kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyền lợi về đất đai cho gia đình ông đối với thửa đất do UBND huyện Hưng Nguyên (cũ) cấp trùng thửa đất số 89, tờ bản đồ số 02, tại vùng Cồn Điếm, xóm 1, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên nay là khối 1, phường Trường Vinh.

Được biết, UBND huyện Hưng Nguyên giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSD đất) lô đất số 89 cho ông Đậu Văn Chiến ngày 30/12/2004 trùng với lô đất đã giao đất và cấp GCN QSD đất cho bà Đậu Thị Lan trước đó. Về nội dung này, UBND thành phố Vinh trước đây đã có Văn bản số 5968/UBND-TNMT ngày 14/10/2024 giao UBND phường Vinh Tân hướng dẫn công dân lập hồ sơ cấp đổi GCN QSD đất trình cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định.

Lãnh đạo phường Trường Vinh báo cáo việc xử lý vụ việc liên quan đến trách nhiệm của địa phương

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt đề xuất phương án giải quyết

Chánh Thanh tra tỉnh Vũ Tuấn Dũng nêu quan điểm giải quyết vụ việc

Ngày 04/9/2024, UBND huyện Hưng Nguyên có Công văn số 1763/UBND-TNMT đề nghị UBND thành phố Vinh xem xét, bố trí quỹ đất để giao đất cho ông Đậu Văn Chiến. Khi đi vào vận hành chính quyền mới, UBND phường Trường Vinh đã hướng dẫn ông Đậu Văn Chiến thực hiện quyền khiếu nại hoặc khởi kiện ra Toà án nhân dân đối với Quyết định giao đất, cấp GCN QSD đất của UBND huyện Hưng Nguyên cho ông mà không có đất tại thực địa để được giải quyết theo quy định...

Ông Đậu Văn Chiến không đồng ý với văn bản hướng dẫn, trả lời của UBND phường Trường Vinh (phải khiếu nại hoặc khởi kiện ra Toà án), cho rằng gia đình ông đã được UBND huyện Hưng Nguyên giao đất, cấp GCN QSD đất (số AB 158373 ngày 30/12/2004) nên ông Chiến yêu cầu Nhà nước phải thực hiện giao cho gia đình ông 01 lô đất có giá trị tương đương do giao trùng lô đất đã cấp cho bà Đậu Thị Lan.

Về vụ việc này, các cơ quan, đơn vị địa phương cũng đã đưa ra phương án giải quyết và thống nhất là xem xét giải quyết quyền lợi đất đai cho công dân theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh việc phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Chủ tịch UBND tỉnh giao phường Trường Vinh rà soát, nghiên cứu đề xuất 01 lô đất phù hợp với quy hoạch để bố trí cho công dân; phường Trường Vinh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý dứt điểm vụ việc này.

Đối với việc cấp GCN QSD đất đối với 01 thửa đất vừa thực hiện trong tháng 7/2004 sau đó lại cấp vào tháng 12/2004 cho một chủ sở hữu mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng kiểm tra, rà soát, xem xét và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm này. Đồng thời báo cáo kết quả xử lý vụ việc trước ngày 30/04/2026.

Ông Vũ Văn Hoan trình bày nội dung kiến nghị

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng đã tiếp ông Vũ Văn Hoan, trú tại xóm 11, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu cũ nay là xã Hùng Châu. Ông Hoan đề nghị xác định rõ có hay không có con đường giáp ranh phần đất phía đông gia đình ông Phạm Xuân Bảy – hộ liền kề với gia đình ông Hoan.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Hùng Châu rà soát làm rõ nội dung có hay không có con đường giáp ranh giữa gia đình ông Hoan và gia đình ông Bảy.

Bà Trần Thị Kim Oanh trình bày nội dung kiến nghị

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tiếp bà Trần Thị Kim Oanh trú tại khối Phượng Hoàng, phường Trường Vinh kiến nghị giải quyết một số nội dung liên quan đến diện tích hơn 880m2 được chuyển nhượng từ ông Nguyễn Duy Trí. Vụ việc này đang được Tòa án thụ lý.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh giao phường Trường Vinh rà soát nguồn gốc đất đai, diện tích, loại đất (đất ở, đất vườn, đất sản xuất) để làm căn cứ giải quyết bồi thường. Chủ tịch UBND tỉnh giao Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân khu vực xử lý dứt điểm vụ việc đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn