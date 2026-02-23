Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh, Thái Văn Thành.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả Văn phòng UBND tỉnh đạt được trong năm 2025; đặc biệt là vai trò trung tâm tham mưu, tổng hợp, bảo đảm thông tin phục vụ điều hành linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh nhân dịp đầu xuân mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã thông tin những kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh. Trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức song năm 2025, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,44%, đứng thứ 13/34 tỉnh, thành trong cả nước. Thu ngân sách vượt 29.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; thu hút FDI đạt hơn 1 tỷ USD nằm trong tốp 11 tỉnh, thành cao nhất cả nước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt trên 4,5 tỷ USD, cao hơn nhiều so với chỉ tiêu 1,765 tỷ USD của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tỉnh cũng tập trung phát triển nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu 1.420 căn (năm 2025) được Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời hoàn thành xây mới, sửa chữa 20.802 căn nhà trong đợt cao điểm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa - xã hội, an sinh được bảo đảm, đời sống Nhân dân tiếp tục được nâng lên, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, đối ngoại được duy trì, mở rộng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dự buổi gặp mặt đầu năm

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng điểm lại các mục tiêu đề ra trong năm 2026. Trong đó, tỉnh phấn đấu mục tiêu thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,5%-11,5%... Tập trung thu hút đầu tư; tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch; tiếp tục đẩy mạnh các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong năm 2026, tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ để góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Trong không khí ấm áp đầu Xuân mới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh năm mới an vui, sức khỏe và thành công.

