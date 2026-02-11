Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc Tết các đơn vị trên địa bàn tỉnh

Trong sáng nay, Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Thuế tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham dự buổi chúc Tết

Quang cảnh chúc Tết tại Thuế tỉnh Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân viên ngành Thuế, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã biểu dương những kết quả ấn tượng trong năm 2025 và giao chỉ tiêu về công tác thu thuế năm 2026. Năm 2025, một năm đầy biến động do thiên tai, bão lũ và quá trình kiện toàn bộ máy hành chính, tỉnh Nghệ An vẫn đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội toàn diện. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,41%, xếp thứ 13 cả nước. Thu ngân sách đạt con số ấn tượng 29.200 tỷ đồng, đứng thứ 17 trên tổng số các tỉnh, thành. Về an sinh xã hội, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 20.800 hộ gia đình; tỉnh đã huy động được 184 tỷ đồng dành cho người nghèo, người khó khăn, người yếu thế. Ngành giáo dục tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước về học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.… Có được những kết quả đó là nhờ sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Nhân dân, trong đó có sự đóng góp then chốt và nỗ lực vượt khó của ngành Thuế.

Bước sang năm 2026, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, tuy nhiên tỉnh đặt ra những mục tiêu tăng trưởng đột phá. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10,5% – 11,5%, tổng thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng. Tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, dự kiến sẽ tổ chức khởi công các dự án trọng điểm vào ngày 30/4/2026 để tạo đà tăng trưởng mới. Tỉnh sẽ tháo gỡ các nút thắt trong thủ tục hành chính để tạo niềm tin tuyệt đối cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư, tạo đà cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tin tưởng trong năm 2026, ngành Thuế sẽ tiếp tục rà soát kỹ để tránh thất thu; quán triệt tinh thần “Thu đúng, Thu đủ và Thu nhanh" để đảm bảo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà chúc Tết Thuế tỉnh Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc Tết trưởng các bộ phận Thuế tỉnh Nghệ An

Nhân dịp đầu Xuân năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh chúc lãnh đạo, cán bộ ngành Thuế sức khỏe, hạnh phúc và thành công; đồng thời nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và sự ủng hộ của nhân dân là chìa khóa để vượt qua mọi thách thức, hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước trong năm mới.

Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng cho biết toàn ngành Thuế sẽ tiếp tục quyết tâm, đồng lòng, kỷ cương, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh chúc Tết tại Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Chúc mừng những thành tích mà Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết: Năm 2025, dù đối mặt với nhiều thách thức, nhưng tỉnh nhà vẫn đạt được những thành tựu quan trọng. Trong thành công chung đó, tỉnh luôn trân trọng sự đóng góp thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm của các hội viên Cựu chiến binh.

Gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể các hội viên, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, các cán bộ, hội viên Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tâm huyết để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà chúc Tết Hội Cựu Chiến binh tỉnh

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nguyễn Sỹ Hội cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh và hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần Cựu Chiến binh gương mẫu, đóng góp trí tuệ và công sức cho sự phát triển chung của tỉnh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ Hội Cựu Chiến binh tỉnh

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các thành viên Đoàn công tác đã đến chúc Tết Tổng Công ty CP vật tư Nông nghiệp Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Điểm lại một số kết quả nổi bật tỉnh Nghệ An đã đạt được trong năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp thiết thực của Tổng Công ty CP vật tư Nông nghiệp Nghệ An trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần cải thiện đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Bước sang năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng Tổng công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chủ tịch Tổng Công ty CP vật tư Nông nghiệp Nghệ An Trương Văn Hiền cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với doanh nghiệp; đồng thời khẳng định đây động lực quan trọng để doanh nghiệp vượt khó, khẳng định vị thế trên thị trường

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà Tổng Công ty CP vật tư Nông nghiệp Nghệ An

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn