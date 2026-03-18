UBND tỉnh họp đôn đốc tiến độ hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội trên địa bàn năm 2026

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện trên địa bàn tỉnh có 39 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và có quy hoạch nhà ở xã hội (NOXH) đang thực hiện, dự kiến đáp ứng khoảng 36.000 căn (gồm: 32 dự án đã lựa chọn chủ đầu tư với khoảng 28.200 căn hộ, 07 dự án chưa lựa chọn chủ đầu tư với khoảng 7.800 căn hộ).

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đoàn Văn Đại báo cáo tình hình thực hiện các dự án NOXH

Trong đó, Khu kinh tế Đông Nam có 10 dự án với hơn 13.000 căn, bao gồm cả nhà ở cho công nhân và nhà lưu trú. Ngoài Khu kinh tế có 29 dự án tập trung nhiều nhất tại các phường: Vinh Hưng với 5.310 căn, Trường Vinh với 3.940 căn và xã Trung Lộc với 2.901 căn...

Để đạt chỉ tiêu 2.000 căn hộ hoàn thành trong năm 2026 theo Nghị quyết của Chính phủ, UBND tỉnh đang tập trung đôn đốc 5 dự án trọng điểm với tổng quy mô 2.177 căn.

Ngoài ra, dự kiến sẽ có thêm 9 dự án khác khởi công xây dựng trong năm nay, cung cấp khoảng 1.891 căn NOXH và 2.730 căn nhà lưu trú công nhân. Một số dự án tiêu biểu đang được đẩy mạnh tiến độ bao gồm: Khu nhà ở cho người thu nhập thấp ở phường Vinh Lộc; Khu đô thị xã Hưng Lộc; các dự án nhà lưu trú công nhân tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển NOXH và Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, trên địa bàn tỉnh đã thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư vào đề xuất triển khai thực hiện thí điểm dự án NOXH.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Đại Huệ báo cáo tình hình xây dựng NOXH tại khu đô thị Đồng Dâu

Phường Trường Vinh có 08 dự án NOXH trên địa bàn, lãnh đạo phường Trường Vinh báo cáo về tiến độ thực hiện từng dự án NOXH, khẳng định địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong triển khai các dự án

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tràng An báo cáo tiến độ thực hiện dự án NOXH tại khu đô thị Vinh Tân

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật trao đổi về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế tiến độ một số dự án chậm; vướng mắc giải phóng mặt bằng chủ yếu liên quan đến việc di dời các ngôi mộ, thủ tục đất đai; việc rà soát, theo dõi tổng thể các dự án chưa đầy đủ; công tác phối hợp giữa các ngành, giữa các ngành với chủ đầu tư chưa chặt chẽ để giải quyết những vướng mắc. Báo cáo tình hình triển khai từng dự án NOXH, chủ đầu tư mong muốn UBND tỉnh, các ngành, địa phương quan tâm để hoàn thiện các thủ tục liên quan như quy hoạch đất đai, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường, quy định phòng cháy chữa cháy... Phía các địa phương đề nghị tỉnh sớm ban hành quy hoạch phân khu, xem xét điều chỉnh quỹ đất phát triển NOXH.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị liên quan xác định phát triển NOXH là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành vượt chỉ tiêu 2.000 căn trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát tổng thể toàn bộ các dự án NOXH trên địa bàn tỉnh; phân loại rõ dự án đã lựa chọn nhà đầu tư, chưa lựa chọn nhà đầu tư; đang triển khai; chưa khởi công; xây dựng phụ lục chi tiết từng dự án, nhất là về tiến độ, khó khăn vướng mắc, kiến nghị và dự kiến hoàn thành. Đồng thời, làm việc với các nhà đầu tư, theo dõi sát sao việc thực hiện để đảm bảo hoàn thành đúng hạn trong năm 2026. “Tuyệt đối không gia hạn cho những nhà đầu tư chậm trễ. Nếu không hoàn thành theo cam kết, tỉnh sẽ thu hồi dự án để giao cho nhà đầu tư mới có năng lực hơn” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ quan điểm. Sở Xây dựng phải ký cam kết văn bản với nhà đầu tư về tiến độ, gửi UBND tỉnh trước ngày 15/4/2026. Hàng tháng phải có báo cáo cập nhật tiến độ cho UBND tỉnh thông qua Văn phòng UBND tỉnh.

Đối với dự án đã khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư phải tập trung nguồn lực, không để tình trạng "đất bỏ hoang" gây lãng phí. Mọi sự chậm trễ sau khi đã bàn giao đất sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Về phía các cơ quan quản lý nhà nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần phải tập trung hỗ trợ tối đa về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và điều chỉnh quy hoạch. UBND các địa phương chịu trách nhiệm công tác giải phóng mặt bằng; tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị 08-CT/TU ngày 06/02/2026 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng đã trao đổi cụ thể những nội dung còn vướng mắc, tồn tại và kiến nghị của nhà đầu tư; yêu cầu nhà đầu tư, các Sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp giải quyết đảm bảo tiến độ thực hiện từng dự án NOXH để hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và hơn hết là đảm bảo về nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn