Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 khảo sát khu vực thực binh trong diễn tập tỉnh Nghệ An năm 2026

Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Khắc Huy – Phó Cục trưởng, Cục Quân huấn – Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu; Đại tá Hoàng Tú Xinh – Phó Cục trưởng, Cục Tác chiến Điện tử, Bộ Tổng Tham mưu.

Về phía Quân khu 4 có đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Nhân – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Phạm Văn Dũng – Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có các đồng chí: Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Hoàng Đình Luân – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng thủ trưởng các Phòng, ban có liên quan.

Đại tá Hoàng Đình Luân – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả khảo sát, xác định các khu vực thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đại tá Hoàng Đình Luân – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo kết quả khảo sát, xác định các khu vực thực binh, công tác chuẩn bị thao trường, tổ chức huấn luyện, phương án tổ chức thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Đãng - Phó Cục trưởng, Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Đãng - Phó Cục trưởng, Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các đồng chí trong đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao công tác khảo sát, lựa chọn các khu vực thực binh trong diễn tập năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Đồng chí Phó Cục trưởng, Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiếp tục nghiên cứu khảo sát, lựa chọn các vị trí thực binh sát với tình hình thực tế của địa phương. Sau khi xác định vị trí thực binh nhanh chóng làm tốt mọi công tác chuẩn bị nhất là sơ đồ bố trí các khu vực; bố trí đầy đủ trang thiết bị và phương tiện, đặc biệt là chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại khu vực thực binh theo đúng theo kế hoạch, tổ chức huấn luyện, luyện tập thuần thục các phương án để bước vào diễn tập đạt kết quả tốt và bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn